2017-05-31 13:32:00.0

Auftritt Kinder reisen zu Kleopatra und Cäsar

Junges Aichacher Volkstheater zeigt Science-Fiction-Komödie für Jung und Alt im Canada. Was der Klabautermann damit zu tun hat Von Christina Reiner

Aichach-Obermauerbach Wo sind nur die Freunde hin? Nina (Jenny Hoy), Liss (Mia Sogora) und ihr Hund Cookie (Jonas Briegel) suchen nach ihren Freunden, die auf Zeitreise gegangen sind. Doch Sue (Katharina Manhart), Vanessa (Ida Schneider) und Leon (Constantin Hoy) haben vergessen zu fragen, wie sie wieder zurückkehren können. Das junge Aichacher Volkstheater spielt im Canada in Aichach-Obermauerbach ein neues Stück. „Zukunft war gestern“ von Silke Ahrens-Rapude heißt es.

Das Stück handelt von Professor Bompel, gespielt von Cedric von Beck-Peccoz aus Kühbach. Der 13-Jährige hat sichtlich viel Spaß daran, den Professor zu spielen. Die Kinder kommen immer nach der Schule ins Labor des Professors, um sich vom Schulstress zu erholen. Dort erfahren sie von seiner Zeitmaschine. Die Kinder wollen diese sofort ausprobieren. Der Professor erzählt aber nur, wie die Kinder in andere Zeiten reisen können, aber nicht, wie sie wieder zurückkommen. Er verteilt an allen Amulette, mit denen sie in andere Welten gelangen, wenn sie den Namen Klabautermann rufen.

Zeitgleich erfährt eine Bande Ganoven, bestehend aus Roberto (Paul Schneider), Nino (Daniel Hermann) und Gelo (Maximilian Heider), von der Zeitmaschine und will den Professor entführen, damit er ihnen auch eine Zeitmaschine bauen kann. Sue, Vanessa und Leon möchten unbedingt Kleopatra (Julia Sedlmayr) und Cäsar (Lorenzo Collin) kennen-lernen und reisen in die Vergangenheit. Sie werden von Kleopatra akzeptiert und erzählen ihr einige Details aus den heutigen Geschichtsbüchern über sie. Nach einigen Verwirrungen freunden sie sich auch mit Cäsar an. Die Kinder reisen danach in die Zukunft ins Jahr 3763 nach Christus zu Z.F. (Jasmin Seiler) und Dasy (Lea Winter) und erfahren, dass dort das Wort Freunde nicht mehr existiert. Danach kommen sie ins Jahr 2753, wo sie den Modemann Astro (Lorenzo Collin), Spiegel Miro (Rebecca Strempfl) und ihr Tier Dodo (Josef Manhart) kennenlernen. Spiegel Miro kleidet eine der Freundinnen ein, die gerne die neuesten Trends ausprobiert.

Dann müssen die Freunde in der Vergangenheit dafür sorgen, dass der Professor nicht entführt wird. Bei all ihren Reisen knüpfen sie viele Freundschaften. Seit Anfang des Jahres haben die Kinder gemeinsam mit Markus und Sabine Schneider geprobt.

Jeden Freitag und Samstag wurden verschiedene Szenen geübt. Markus Schneider schwärmt: „Es macht richtig Spaß, mit den Kindern zu proben, es ist eine gute Truppe.“ Er freut sich vor allem über die Entwicklung der Kinder und darüber, dass sie viel vom Theaterspielen mitnehmen können. Das sei alle Anstrengung wert.

Das Bühnenbild und die technischen Effekte passten glänzend zu den verschiedenen Epochen. Die Kinder und Mütter bauten in kürzester Zeit die Bühne von Ägypten bis hin zur Zukunft um. Die Zeitmaschine sah täuschend echt aus. Für die passenden Kostüme und Requisiten der Kinder ist Karen Sailer zuständig gewesen. Das Publikum war sichtlich begeistert und hatte viel zu lachen.

Die 15-jährige Julia Sedlmayr spielt seit vier Jahren Theater. Ihr habe das Stück am Anfang nicht so gut gefallen, aber im Laufe der Zeit habe sich das geändert. Die Vorstellung sei fast ohne Fehler abgelaufen. Maximilian Heider und Cedric Beck-Peccoz möchten ihr Hobby sogar später zu ihrem Beruf machen und Schauspieler werden.

Weitere Termine Dieses Wochenende spielt das Junge Aichacher Volkstheater das Stück noch einmal am Samstag, 3. Juni, und Sonntag, 4. Juni, jeweils ab 16 Uhr im Canada in Aichach-Obermauerbach.