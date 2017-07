2017-07-20 13:25:00.0

Gemeinderat Kindergarten-Neubau liegt gut im Plan

Die Gemeinde Obergriesbach vergibt das zweite Ausschreibungspaket. Die Arbeiten gehen finanziell und zeitlich planmäßig voran. Von Johann Eibl

Es ist längst nicht mehr zu übersehen: Die Arbeiten am neuen Kindergarten in Obergriesbach schreiten zügig voran. Vor der Sitzung des Gemeinderats am Dienstag sagte Bürgermeister Josef Schwegler sichtlich zufrieden: „Läuft super.“ Nun wurde das zweite Ausschreibungspaket beschlossen für die Gewerke 15 bis 22. Martin Geck vom Büro Schrammel in Augsburg erklärte dazu: „80 bis 85 Prozent der Bausumme sind ausgeschrieben.“

Insgesamt geht es um einen Betrag von 3,5 Millionen Euro. Geck lieferte einen Sachstandsbericht, wobei er die Baufirma Sturm im Griesbeckerzell lobend herausstellte. Am Montag sei die nächste Betonage im Bereich des Kindergartens vorgesehen. Es laufen bereits die Vorbereitungen für den Dachstuhl. Geck betonte: „Wir liegen absolut im Zeitplan, es schaut gut aus.“ Im Oktober ist der Fenstereinbau vorgesehen. Sein Fazit: „Es ist alles ordentlich gemacht worden, mir gefällt das.“ Nach dem derzeitigen Stand liegen die Gesamtkosten rund 60000 Euro unter dem Plan.

ANZEIGE

Kosten höher als geplant

Das zweite Ausschreibungspaket stand in der Sitzung auf der Tagesordnung. In zwei Fällen ergab sich längerer Gesprächsbedarf, ehe die Runde, in der Hubert Wachinger und Berthold Schmitt fehlten, ihr Einverständnis erklärte. Den Trockenbau wird die Firma Gebrüder Meier in Affing übernehmen. Der Zuschlag wurde erteilt, wenngleich die Kosten mit 148052 Euro um 30000 Euro über der Kalkulation liegen. Zum einzigen vorliegenden Angebot erklärte Martin Geck: „Man bekommt fast überhaupt keinen Trockenbauer her, die Kapazitäten sind abgeschöpft.“ Er sprach zudem von zusätzlichen Leistungen auf dem Gebiet sowie von einer Verlagerung der Kosten aus anderen Gewerken.

Auch für die Innentüren wird ein deutlicher Aufpreis erforderlich, hier waren zunächst 109600 Euro eingeplant. Die Firma Mayr aus Neusäß gab das einzige Angebot ab, es lag bei 158800 Euro. Nun sollen 7900 Euro beim Dekor eingespart werden. Wie Bürgermeister Josef Schwegler mitteilte, habe die Leitung des Kindergartens vorab bereits ihr Einverständnis erklärt. Lediglich Anja Klein verweigerte hier ihre Zustimmung.

Wie geht man um mit Unkraut, also mit Pflanzen, die an Stellen aus dem Boden wachsen, wo sie eigentlich keiner haben will? Keine leichte Frage für den Gemeinderat von Obergriesbach. Bürgermeister Josef Schwegler hat sich beim Ministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten erkundigt. Dabei hat er erfahren: Auf gemeindlichen Flächen sind keine flüssigen Mittel erlaubt. Allenfalls heißes Wasser darf zum Einsatz kommen, ansonsten sind die Gräser durch Abbrennen oder durch Zupfen zu entfernen.

Markus Weber regte an, man sollte sich mit anderen Gemeinden beraten, ob es nicht zweckmäßig wäre, mit einer gemeinsamen Maschine die Entfernung des Unkrauts zu erledigen. Seiner Ansicht nach müsste man auf diese Weise mit Kosten von 10000 Euro rechnen. „Ist es so wichtig, dass jedes Gras entfernt wird?“, fragte Manfred Kern. Hans Greppmeier sah es anders: „Da haben wir schon Handlungsbedarf.“ Nun sollen Angebote eingeholt werden, ehe es zu einer Entscheidung kommt.