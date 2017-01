2017-01-05 17:12:00.0

Neujahrsansprache Kläranlage steht in Adelzhausen oben auf der Liste

Nach einer Gedenkminute für den Ehrenbürger Johann Schmaus blickt Adelzhausens Rathauschef Lorenz Braun auf das Jahr voraus.

Vor zahlreichen Besuchern hielt Adelzhausens Bürgermeister Lorenz Braun vor dem Adelzhauser Bürgerhaus seine Neujahrsansprache mit Rückblick und Ausblick ab. Zu Beginn fand eine Gedenkminute für den ehemaligen Bürgermeister und Ehrenbürger Johann Schmaus statt. Er war wie berichtet am Silvesterabend im Alter von 86 Jahren gestorben.

Die Gemeinde konnte im vergangenen Jahr zahlreiche Projekte auf den Weg bringen oder abschließen. Dazu gehörte beispielsweise die Erneuerung des Kanals an der Raiffeisen- und Flurstraße, die auch einen neuen Straßenbelag erhielt.

Inzwischen hat jeder Haushalt in den Ortsteilen Irschenhofen und Heretshausen die Möglichkeit, über Glasfaserkabel im Internet zu surfen. Im Laufe des Jahres erfolgen die gleichen Maßnahmen in Burgadelzhausen, Landmannsdorf und Michelau. Auch einige Sanierungs- und Renovierungsarbeiten standen 2016 an: die Fertigstellung der Friedhofsmauer in Heretshausen, der gepflasterte Fußweg um die Kirche in Adelzhausen und der neue Belag auf der Treppe am Feuerwehrhaus.

Die neuen Projekte für 2017 sind: „Erlebnis Ecknach“ mit der Neugestaltung des Platzes an der Ecknach an der Raiffeisenstraße und einem Naherholungsbereich am alten Sportplatz sowie der Bau der neuen Kläranlage.

Für die musikalische Umrahmung der Neujahrsansprache sorgten De junga Sialabecka Musikanten unter der Leitung von Martin Kreppold. Am Schluss der Veranstaltung ließen es die Böllerschützen der Gemütlichkeitsschützen und der Sittenbacher Schützen lautstark krachen. (pha)