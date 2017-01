2017-01-01 13:57:00.0

Ruhestand Klaus Stepper: Der, der (fast) jeden kennt

Nach 51 Jahren im Dienst bei der Stadt Aichach geht Klaus Stepper in Rente. Was er nicht vermissen wird und was der 65-Jährige noch alles vorhat. Von Gerlinde Drexler

Die Geschichten sprudeln nur so raus aus Klaus Stepper. 51 Jahre lang war der gebürtige Klingener im Öffentlichen Dienst beschäftigt, 29 Jahre davon bei der Stadt Aichach. Zuletzt als stellvertretender Leiter des Ordnungsamtes. Was er in den fünf Jahrzehnten alles erlebt hat, fasst der 65-Jährige so zusammen: „Ich könnte ein Buch schreiben.“ Zeit dafür hätte er jetzt, denn ab Januar ist er offiziell im Ruhestand. Der wird bei dem umtriebigen Rentner wohl eher der sprichwörtliche Unruhestand werden.

Stepper hat nicht nur jede Menge Geschichten, die er aus seinem Berufsleben erzählen kann. In seinem Kopf scheinen auch viele Aichacher Bürger und ihre Adressen gespeichert zu sein. Eigentlich kein Wunder, denn der 65-Jährige befasst sich schon sein ganzes Berufsleben lang mit den Aichachern.

Als 13-Jähriger fing er bei der Post an und trug Briefe aus. Namen, Gesichter und die Geschichten dazu speicherte er wie nebenbei ab. Gut kann er sich noch daran erinnern, wie er zweieinhalb Jahre später als ausgelernter Postjungbote seinen ersten Arbeitstag in Obergriesbach hatte. Es war Februar, der Schnee lag hoch und Stepper kämpfte sich mit seinem Moped durch die damals oft noch nicht asphaltierten Straßen.

Später war er überwiegend in der Stadt Aichach als Postbote tätig. Besonders im Ortsteil Algertshausen sei er „dahoam“ gewesen, erinnert sich der 65-Jährige mit einem Schmunzeln. Nach ein paar Jahren bei der Post wollte der Klingener sich aber verändern.

Klaus Stepper: Die Computer waren eine Herausforderung

Eine Stellenanzeige der Stadt Aichach, die einen Verwaltungsangestellten suchte, kam da gerade recht. Steppers erste Station bei der Stadt war das Einwohnermeldeamt. Dabei merkte er eines schnell: „Leute, die bei der Post aufgefallen waren, fielen auch hier auf.“ Sprich: Wem er als Postbote die Briefe nicht zustellen konnte, der meldete sich auch bei der Stadt nicht um. Steppers Arbeitsplatz war im damals neu gebauten Verwaltungsgebäude der Stadt. Seine erste Herausforderung war, sich auf einen Computerarbeitsplatz umzustellen. Der 65-Jährige erinnert sich: „Es war alles auf EDV umgestellt worden und ich hatte keine Ahnung davon.“ Deshalb ist er besonders stolz darauf, federführend daran mitgewirkt zu haben, dass die Auszählung der Stimmzettel zwei Jahre später bei den Europa-Wahlen über EDV lief. „Die nächsten Jahre war Aichach immer eine der ersten Kommunen im Landkreis, die Stimmergebnisse abgab.“ Im Jahr 2000 wechselte Stepper ins Gewerbeamt. Als stellvertretender Amtsleiter gehörte auch der Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung zu seinem Aufgabengebiet. Er war für das Volksfest ebenso zuständig wie für das Maibaumaufstellen oder Vereinsfeiern. Mal war in seiner Arbeit Einfühlungsvermögen gefragt, dann wieder musste der Klingener energisch auftreten. Eine Stripteasetänzerin, die bei einem Feuerwehrfest auftrat, führte dazu, dass er den Auflagenkatalog für Vereinsfeste überarbeitete. Zu Steppers schönsten Aufgaben gehörte es, als Standesbeamter Ehepaare zu trauen. 262 Trauungen leitete er. Einmal seien es sogar fünf an einem Vormittag gewesen, erzählt er. Gut erinnern kann er sich an ein Brautpaar, das sich nicht küssen wollte. Ein paar Monate später wusste er, warum. Da meldete die Braut ihren Ehemann aus der gemeinsamen Wohnung ab.

Das ändert sich jetzt für Klaus Stepper

Über eine Veränderung, die der Ruhestand mit sich bringt, ist Stepper froh: Er braucht künftig nicht mehr zwischen Nachbarn zu vermitteln, weil der Rasenmäher oder der Hund zu laut waren. Langweilig wird es dem Hobbygärtner sicher nicht. Zusammen mit seiner Frau Magdalena, die ebenfalls ab Januar Rentnerin ist, freut er sich auf die Unabhängigkeit. Dann ist Zeit für spontane Radtouren und die Umsetzung diverser Ideen, die ihm schon durch den Kopf geistern.