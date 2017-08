2017-08-10 09:15:00.0

Polizeireport Kleingarten schwer verwüstet

Tatmittel von nahegelegenem Möbelhaus entwendet. Der dabei entstandene Schaden ist hoch. Polizei sucht nach Hinweisen.

Als ein 20-Jähriger in Abwesenheit seiner Eltern in deren Kleingarten die Pflanzen gießen wollte, stellte er fest, dass die Hütte inklusive Garten vollkommen verwüstet war. Die Hütte, das Pflaster sowie Dekogegenstände und eine Mauer wurden mit Teer beschmiert. Im Garten war Bauschaum verteilt. Die Hütte wurde außerdem mit blauer Farbe besprüht und mit Eiern beworfen. Die Anlage befindet sich zwischen der Röntgenstraße und der Augsburger Straße. Die Tat ereignete sich zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag. Laut Polizei wurden die Tatmittel möglicherweise von der Baustelle eines nahegelegenen Möbelhauses entwendet. Der Schaden wird auf 10000 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei Friedberg unter 0821/3231710. (AN)