2017-01-17 18:31:00.0

Polizeibericht Kleintransporter fährt in Schlangenlinien

Zeugen fällt die unsichere Fahrweise des Wagens vor ihm auf und informiert die Polizei. Der Alkomat zeigt ein eindeutiges Ergebnis an

In Schlangenlinien war ein Kleintransporter am Montag gegen 18 Uhr auf der Staatsstraße 2035 unterwegs. Einem Zeugen fiel die unsichere Fahrweise des Transporters vor ihm auf Höhe von Affing auf. Er informierte daraufhin die Polizei. Die Beamten einer Streife konnten den Transporter kurze Zeit später im Affinger Ortsteil Bergen anhalten. Sie stellten beim 53-jährigen Lenker einen Alkoholwert von etwa 2,2 Promille fest. Seinen Führerschein musste er abgeben. Ihn erwartet nun außerdem eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (AN)