2017-11-06 13:57:00.0

Bildungsbüro Kostenlose Hilfe im „Angebotsdschungel“

Welcher Beruf passt zu mir? Das Bildungsbüro des Landkreises bietet eine kostenlose Beratung zu den Themen Weiterbildung und Qualifikation.

Welcher Beruf passt zu mir? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es im Bildungsbüro des Landkreises Aichach-Friedberg. Dorthin können sich künftig alle Bürger wenden, die sich über Weiterbildung, berufliche Qualifizierung und den Wiedereinstieg in den Beruf informieren und beraten lassen wollen. Neu im Team ist dafür Bildungsberaterin Nicole Matthes.

Nach dem Motto „lebenslanges Lernen für alle Menschen“ richtet sich das neue Beratungsangebot an alle Altersgruppen in jeder Lebensphase. Die Bildungsberatung orientiert sich an der persönlichen Biografie und dem regionalen Bildungsmarkt und soll bei der Entwicklung beruflicher Perspektiven helfen.

Das Bildungsbüro gibt unter anderem Antworten auf die Fragen, welcher Beruf zu einem passt und welche Ausbildung dafür gebraucht wird, welche Weiterbildungen es in der Region gibt oder wie der Wiedereinstieg in den Beruf nach Elternzeit oder Krankheit gestaltet werden kann. „Auch Menschen mit Migrationshintergrund oder Neuzugewanderte finden hier erste Orientierung, wenn es darum geht, einen Sprachkurs zu finden, die eigene Ausbildung anerkennen zu lassen oder einen Abschluss nachzuholen“, erklärt Nicole Matthes. Durch die enge Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern wie der Agentur für Arbeit Augsburg, dem Jobcenter Wittelsbacher Land, der Handwerkskammer und der Industrie- und Handelskammer Schwaben, der Volkshochschule Aichach-Friedberg und weiteren Beratungseinrichtungen finden Ratsuchende erste wichtige Informationen und den richtigen Ansprechpartner. „In unserer Region gibt es eine Vielzahl von Weiterbildungsangeboten und Anbietern. Für den Einzelnen bietet das zwar enorme Chancen, aber es kann auch überfordern“, sagt Matthes. „Die Bildungsberatung ist eine zentrale, erste Anlaufstelle und bietet die notwendige Orientierung.“

In der persönlichen, kostenlosen und anonymen Beratung werden vorhandene Kompetenzen und selbst gesteckte Ziele gegenübergestellt, mögliche Wege aufgezeigt und passgenaue Angebote ermittelt. „Informieren, beraten und lotsen“, das sind die zentralen Aufgaben der neuen Bildungsberaterin.

Ein wichtiges Instrument dabei ist der neu geschaffene Internetauftritt www.bildungsportal-a3.de mit allen aktuellen Angeboten der Region. Die Bildungsberatung unterstützt Bürger, aus dem „Angebotsdschungel“ die richtige Entscheidung zu treffen und die dafür erforderlichen Schritte zu gehen. (AN)

Kontakt: Eine persönliche Beratung findet nach Terminvereinbarung im Bildungsbüro in Aichach (Steubstraße 6) sowie in Friedberg (Konradinstraße 6) statt. Terminvereinbarungen sind möglich unter Telefon 08251/20420-19 von Montag bis Mittwoch zwischen 7.30 und 13.30 Uhr oder jederzeit per E-Mail an nicole.matthes@lra-aic-fdb.de