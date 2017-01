2017-01-12 05:33:00.0

Gesundheit Krankenhäuser: Hinter den Kulissen geht es um Millionen

Verlust der Kliniken an der Paar fällt 2016 sehr hoch aus. Auch Kreisräte fühlen sich von Leitung nicht rechtzeitig informiert. Von Thomas Goßner

Hat Krankenhaus-Geschäftsführer Krzysztof Kazmierczak die Politik zu spät über das steigende Defizit in den Kliniken an der Paar informiert? Darüber gehen die Meinungen auseinander. Während Mitglieder des Kreisausschusses offenbar den Eindruck bekamen, das Minus werde geringer ausfallen als angenommen, ist im Landratsamt von falschen Erwartungen die Rede. Wie dem auch sei: Tatsache ist, dass der Kreis weitaus mehr Geld zuschießen muss. Auf knapp drei Millionen Euro wird der Fehlbetrag inzwischen beziffert. Diese in unserer Berichterstattung bereits kurz vor Neujahr genannte Summe hat sich bestätigt. Für das aktuelle Jahr soll es noch schlechter aussehen.

Dabei hatten die Kliniken 2015 das beste Ergebnis in ihrer Geschichte präsentiert: Knapp 500000 Euro betrug das Defizit aus dem Betrieb der beiden Krankenhäuser in Aichach und Friedberg. Angesichts schwieriger Rahmenbedingungen ging man für 2016 von schlechteren Zahlen aus: Für Aichach wurde ein Verlust von 2,3 Millionen kalkuliert, für Friedberg ein Gewinn von 1,1 Millionen. Unter dem Strich also eine Lücke von 1,2 Millionen. Doch diese Annahmen wurden deutlich verfehlt: Aichach schloss nach Recherchen unserer Zeitung mit einem Defizit von 3,3 Millionen, in Friedberg blieb der Gewinn unter den Schätzungen.

„Es ist problematisch, dass diese Zahlen erst relativ spät bekannt geworden sind“, heißt es aus den Reihen des Werkausschusses, der für die Kliniken zuständig ist. Es sei immer suggeriert worden, dass das Ergebnis besser werde als im Plan angenommen. Sogar von nur 400000 Euro sei noch im Herbst die Rede gewesen. Eine Wahrnehmung, die man im Landratsamt nicht teilt. Vielleicht seien die Kreisräte davon ausgegangen, dass sich die Zahlen in den letzten Monaten des Jahres verbesserten – so wie es in der Vergangenheit auch oft der Fall gewesen sei, erklärte Behördensprecher Wolfgang Müller die unterschiedlichen Auffassungen. Geklärt werden können diese vielleicht bei der nächsten Sitzung des Werkausschusses, die am Freitagvormittag stattfindet und bei der es auch um die Zukunft des Klink-Geschäftsführers geht. Sein Vertrag läuft heuer aus und steht zur Verlängerung an, falls der Landkreis an ihm festhält. Kazmierczak ist unter Druck – nicht so sehr wegen des Defizits, sondern wegen seines Führungsstils. Landrat Klaus Metzger musste im vergangenen Sommer bereits zwischen Ärzten und Geschäftsführer vermitteln. Im Ausschuss gibt es auch Vorbehalte gegen eine Weiterbeschäftigung.

Diskutiert wird über all dies hinter verschlossenen Türen – wie es beim Werkausschuss meist der Fall ist. So erfuhr die Öffentlichkeit sogar erst Wochen nach den Kreisräten von dem explodierenden Defizit, das zu mehreren außerplanmäßigen Sitzungen des Werkausschusses führte.

Den regelmäßigen Ausschluss der Öffentlichkeit kritisiert der langjährige SPD-Kreisrat Hansjörg Krazeisen, der deswegen bereits beim Landkreis interveniert hat. Das Landratsamt hat auf Krazeisens Kritik hin die Tagesordnungen des Werkausschusses vom vergangenen Jahr der Regierung von Schwaben zur Begutachtung vorlegt.

Das Ergebnis: Es gibt keinen Grund zur Beanstandung. „Grundsätzlich sind Punkte, denen schützenswerte Interessen zugrunde liegen, nicht öffentlich zu behandeln“, erklärt Sprecher Wolfgang Müller auf Anfrage. Dies betreffe vor allem personelle und finanzielle Fragen, also nahezu alles, womit sich der Werkausschuss beschäftigt.

Ist der Beschluss gefasst und entfallen damit die Gründe für die Geheimhaltung, wird die Nichtöffentlichkeit in der Regel aufgehoben. „Man kann nach jeder Sitzung nachfragen“, sagt Behördensprecher Müller. Dazu müssten die Termine allerdings bekannt sein – was bei den kurzfristig anberaumten Sondersitzungen kurz vor Jahresende nicht der Fall war. (mit cli)