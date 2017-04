2017-04-12 05:30:00.0

Gesundheit Krankt es an Ärzten auf dem Land?

Der Freistaat Bayern will mehr Mediziner in ländliche Regionen locken. Im Landkreis Aichach-Friedberg gilt die Versorgung noch als gut. Doch es zeichnen sich Probleme ab. Von Ute Krogull Und Nicole Simüller

Seit fünf Jahren sucht Dr. Erwin Glas einen Nachfolger für seine Praxis in Merching – ohne Erfolg. Der Hausarzt ist mittlerweile über 65 Jahre alt. Mit seinem Problem ist er nicht allein. Immer weniger junge Ärzte wollen eine Hausarztpraxis eröffnen. Der Freistaat Bayern möchte nun gegensteuern. So sollen künftig bis zu fünf Prozent der Studienplätze für Bewerber reserviert werden, die sich verpflichten, anschließend als Hausärzte in Regionen zu arbeiten, die unterversorgt sind oder in denen Unterversorgung droht.

Glas glaubt nicht, dass Fördermittel und Förderquoten viel bringen. Er ist überzeugt: „Der Beruf ist zu unattraktiv. Es hängt zu viel an einem.“ Die jungen Mediziner studieren, gehen dann an eine Klinik. Danach sollen sie auf einmal als Selbstständige arbeiten, ein Team führen. Das sei zu viel auf einen Schlag für die meisten. Glas wollte seinen Nachfolger über eine Beteiligung nach und nach einarbeiten und dann aufhören. Daraus wurde bislang nichts. In speziellen Internetforen und Fachblättern sucht er einen Nachfolger. Ergebnis: „Es hat sich immer mal wieder jemand gemeldet, wollte dann aber doch nicht.“ In Merching grassierte derweil schon das Gerücht, der Doktor höre auf. Tut er nicht. „Ich kann doch nicht von heute auf morgen verschwinden.“ Irgendwann aber wird es so weit sein. Dann müssen seine Patienten nach Mering fahren.

In Aichach herrscht gar hausärztliche Überversorgung

Laut der Bedarfsplanung der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB) ist der Landkreis Aichach-Friedberg gut mit Hausärzten abgedeckt. Die KVB geht davon aus, dass ein Landarzt rund 1670 Patienten versorgt. Auf dieser Grundlage besteht rund um Aichach (133 Prozent) sogar Überversorgung. Friedberg (99 Prozent) erreicht die Versorgungsquote gerade noch. Trotzdem machen sich gerade kleine Gemeinden Gedanken über das Thema. Ein Beispiel dafür ist Ried mit 3100 Einwohnern.

Als dort der Hausarzt im Hauptort aus Altersgründen aufhörte, wechselten viele Patienten zu seinem Kollegen im Ortsteil Baindlkirch, andere gingen nach Mering oder Kissing, berichtet Bürgermeister Erwin Gerstlacher. Noch ist die Versorgung gut. Mit Blick auf die alternde Gesellschaft macht der Gemeindechef sich aber Gedanken über die Zukunft. Viele Bürger sind nicht mehr allzu mobil. Ried plant im Rahmen der Neugestaltung der Ortsmitte Wohnformen für Senioren. In einem Gebäude möchte die Gemeinde Räume für eine Praxis vorhalten. Wirklichen Einfluss darauf, einen Arzt herzuholen, hat sie allerdings nicht, ist Gerstlacher klar. Gerstlacher befürwortet Förderquoten, weiß aber: „Zwingen kann man niemanden. Er muss motiviert sein.“ Und die Situation werde schwieriger. Wenn ein Arzt aufhört, geraten andere an ihre Kapazitätsgrenze. Das hat Folgen.

So gehöre ein Drittel der 22000 Patienten, die jährlich in die Notaufnahme des Friedberger Krankenhauses kommen, dort nicht hin, berichtete unlängst deren Ärztlicher Leiter Holger Haak. Eine Ursache dafür macht er in fehlenden Haus- und Fachärzten aus. Er fordert, die Hausarztversorgung zu stärken.

„Die Einzelpraxis ist tot“

In Bayern ist jeder dritte Hausarzt älter als 60 Jahre, das Durchschnittsalter in der Berufsgruppe liegt bei fast 55 Jahren. Das ist im Wittelsbacher Land nicht viel anders. Warum aber will keiner ihre Praxen übernehmen? Erwin Glas glaubt nicht, dass es am Einkommen oder den Arbeitszeiten mit vielen Hausbesuchen und Ähnlichem liegt. Aber als Einzelkämpfer habe man schwer die Möglichkeit, Urlaub zu nehmen oder auf eine Fortbildung zu gehen. Man müsse sich allein um Organisation, Angestellte und den Papierkram kümmern. Und die Bürokratie nehme zu. Er sieht die Zukunft in medizinischen Versorgungszentren, wo Mediziner Angestellte sind. Das entlaste die Ärzte, gerade auch die vielen Frauen unter ihnen, die gerne Teilzeit arbeiten wollen. Für den Patienten ändere sich nichts, er könne weiter zu „seinem“ Arzt gehen. Doch: „Die Einzelpraxis ist tot.“

Auch Dr. Rita Mallison, die zu Jahresbeginn die Praxis von Dr. Friedrich Wetzel in Pöttmes übernahm und mit dessen Frau Dr. Eva Wetzel zusammenarbeitet, sieht Kooperationen im Trend. Einen Schritt in diese Richtung gehen sie und zwei weitere Ärzte in Pöttmes. Sie wollen 2019 in das Ärztehaus ziehen, das die Gemeinde baut. Dabei handelt es sich nicht um eine Gemeinschaftspraxis, sondern um ein kommunales Haus mit mehreren Einzelpraxen. „Ein wirklicher Synergieeffekt entsteht so nicht“, bedauert sie. Immerhin verfügten die Ärzte aber über moderne, behindertengerechte Räume. Mallison sagt von sich: „Ich wollte immer aufs Land.“ Zu politischen Anreizen, um mehr Mediziner in Landgemeinden zu holen, hat sie allerdings eine klare Meinung: Sie kämen „über zehn Jahre zu spät“.