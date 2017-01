2017-01-27 11:15:00.0

Statistik Kreis Aichach-Friedberg: Durchschnittalter von Müttern liegt bei 31,6 Jahren

Im Landkreis hat fast jedes vierte Neugeborene eine Mutter über 35. Die Zahl der Kaiserschnitte geht zurück.

Fast jedes vierte Neugeborene im Landkreis Aichach-Friedberg hat eine Mutter, die 35 Jahre alt oder älter ist. Das Durchschnittsalter aller Mütter im Landkreis beträgt 31,6 Jahre. 23,6 Prozent der Mütter im Landkreis sind Spätgebärende. Das heißt: Bei fast jedem vierten Kind, dass im Landkreis 2015 zur Welt gekommen ist, war die Mutter bereits 35 Jahre alt oder älter. Das Durchschnittsalter aller Mütter lag im Jahr 2015 bei 31,6 Jahren, etwas höher als im gesamten Freistaat (31,5 Jahre). Die Gruppe der 30- bis 34-jährigen Frauen hat die meisten Kinder zur Welt gebracht: 497 von insgesamt 1225 Babys.

Die Krankenkasse IKK classic hat dazu aktuelle Zahlen des bayerischen Landesamtes für Statistik ausgewertet. Stephan Rauch, Regionalgeschäftsführer von der IKK classic, sagt: „Gegen ein spätes Mutterglück spricht grundsätzlich nichts, allerdings steigt statistisch gesehen das Komplikationsrisiko bei Spätgebärenden.“ So liege das Risiko von schwangerschaftsspezifischen Erkrankungen bei älteren Schwangeren höher und es werde etwas häufiger Schwangerschaftsdiabetes diagnostiziert. Ältere werdende Mütter sollten deshalb die Vorsorgeuntersuchungen besonders gewissenhaft wahrnehmen, empfiehlt der Geschäftsführer der Krankenkasse.

Die Kaiserschnittrate in Schwaben ist insgesamt rückläufig. Obwohl statistisch gesehen Spätgebärende häufiger per Kaiserschnitt entbinden, ist die Kaiserschnittrate in Schwaben von 33,6 Prozent im Jahr 2014 auf 32,6 Prozent 2015 zurückgegangen. Die Quote ist allerdings laut IKK classic die zweithöchste in Bayern. Im Freistaat wurde im Durchschnitt bei 31,8 Prozent der Entbindungen ein Kaiserschnitt vorgenommen. Rauch erklärt: „Kaiserschnitte sind bei bestimmten Indikationen und wenn ein Geburtsrisiko für Mutter und Kind besteht, lebenswichtig.“ Jedoch solle bei einem normalen Verlauf der Schwangerschaft die Notwendigkeit eines derartigen operativen Eingriffs abgewogen werden. „Ein frühzeitiger Kontakt zu einer Hebamme kann bei der Entscheidung hilfreich sein. Außerdem vermitteln Geburtsvorbereitungskurse vielen Schwangeren Sicherheit und helfen Ängste abzubauen“, erklärt Rauch. Die Abrechnung dieser Kurse erfolge in der Regel direkt zwischen Hebamme und der Krankenkasse. (AN)