Gesundheit im Wittelsbacher Land Kreis hält am Klinik-Geschäftsführer fest

Werkausschuss stärkt Krysztof Kazmierczak den Rücken. Dass sich in beiden Krankenhäuser etwas ändern muss, daran lässt Landrat Metzger keinen Zweifel. Von Thomas Goßner

Mit höherer Effizienz und einer Ausweitung des medizinischen Angebots sollen die Kliniken an der Paar wieder in ein ruhigeres finanzielles Fahrwasser kommen. Dazu hat der Werkausschuss des Kreistags am Freitag einen Maßnahmenkatalog beschlossen. An der Umsetzung soll Krysztof Kazmierczak als Geschäftsführer mitwirken. Der Ausschuss bot ihm nicht nur eine Weiterbeschäftigung an, sondern stärkte ihm den Rücken: Die Laufzeit des neuen Vertrags kann über die üblichen fünf Jahre hinausgehen, wenn sich beide Seiten in den Verhandlungen einig werden. Dies berichtete Landrat Klaus Metzger im Anschluss an die nichtöffentliche Sitzung. Die Entscheidung, die Zusammenarbeit mit Kazmierczak fortzuführen, fiel mit zwölf gegen eine Stimme.

Im Ausschuss wurden gestern die vorläufigen Zahlen für das Jahr 2016 vorgestellt, leichte Veränderungen sind daran noch möglich. Demnach erwirtschaftete das Krankenhaus in Aichach einen Verlust von 3,13 Millionen Euro, in Friedberg gab es einen Gewinn von 700 000 Euro. Unter dem Strich liegt der Fehlbetrag für beide Häuser also bei rund 2,4 Millionen – doppelt so viel, wie im Wirtschaftsplan vorgesehen war.

Landrat Metzger machte dafür zum Teil externe Faktoren verantwortlich. So strangulierten die Vorgaben des Krankenhausstrukturgesetzes gerade die kleineren Kliniken. Weiter sei die Steigerung des Basisfallwerts nicht kostendeckend. Dieser Wert fällt von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich aus, Bayern bewegt sich am unteren Ende des Korridors. Zudem verursachten allein die tariflichen Lohnsteigerungen Mehrkosten von 1,3 Millionen in den beiden Kliniken.

„Das ist aber kein Mauseloch, um sich aus der Verantwortung zu stehen“, stellte Metzger klar. Entscheidend für die Beurteilung des Werkausschusses seien interne Faktoren. Er sprach von organisatorischen Problemen und Versäumnissen in unterschiedlicher Verantwortung von Geschäftsführung und Chefärzten. „Wir haben ein leistungsfähiges und leistungsbereites Team an beiden Standorten“, sagte der Landrat. Doch es habe Verwerfungen und Turbulenzen gegeben.

Metzger betonte, man werde das Ergebnis nicht durch defensives Sparen, sondern durch eine offensive Ausweitung des Leistungsangebotes verbessern: „Wir wollen die Kliniken weiterentwickeln.“ Externe Fachleute sollen bei einer Organisationsanalyse und der Umsetzung neuer Erkenntnisse beraten. „Wir müssen effektiver werden, ohne die Qualität zu verschlechtern“, nannte Kazmierczak als Ziel.

Große Erwartungen werden an den Chefarztwechsel in der Orthopädie in Aichach geknüpft, Kooperationen etwa mit dem Klinikum oder niedergelassenen Ärzten sollen ausgebaut werden. Auf dem Dienstleistungssektor ist an eine stärkere Zusammenarbeit mit der landkreiseigenen Servicegesellschaft Wittelsbacher Land gedacht. Und schließlich soll unterhalb der Geschäftsführung eine zweite Ebene als kaufmännische Direktion eingerichtet werden. Kazmierczak sieht dies als Entlastung und Stärkung seiner Position.

Bevor all diese Maßnahmen greifen, werden die Kliniken an der Paar 2017 wohl noch tiefer in die roten Zahlen rutschen. Erst 2018 wird das neue Krankenhaus in Aichach bezugsfertig sein. Der Wirtschaftsplan sieht für Aichach ein Defizit von fast 3,3 Millionen Euro vor, für Friedberg einen Verlust von 730000 Euro. Dass solche Ergebnisse kein Dauerzustand bleiben dürfen, machte Landrat Metzger deutlich. Zwar bestehe der politische Wille, die Häuser in kommunaler Hand zu behalten. „Es ist klar, dass uns das Geld kostet“, sagte er. Entscheidend sei aber, dass die Dinge bestmöglich laufen, was 2016 nicht der Fall gewesen sei: „Wenn diese Spielchen so weiterlaufen würden, würde es nicht gehen.“

Eine weitere Personalie stand ebenfalls auf der Tagesordnung des Ausschusses: Fritz Lindemann, der Leiter der Allgemein- und Viszeralchirurgie, soll auch über sein 60. Lebensjahr für die Kliniken tätig bleiben. Allerdings gibt er den Posten des Chefarztes dieser Abteilung auf und führt das Zentrum für Schilddrüsen-Chirurgie am Friedberger Krankenhaus, das mit rund 250 Eingriffen im Jahr mittlerweile das größte seiner Art in ganz Schwaben ist. Die Chefarztstelle wird zum 1. Oktober neu besetzt.