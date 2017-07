2017-07-05 17:57:00.0

Inchenhofen Kreuze aus Dachstuhl von St. Leonhard

Künstler Martin Knöferl hat sie aus den alten Holzbalken angefertigt. Die Hoffnungszeichen werden beim Marktfest verkauft

Inchenhofen Holzkreuze vom alten Dachstuhl der Wallfahrtskirche St. Leonhard in Inchenhofen werden am Sonntag, 8. Juli, beim Marktfest angeboten. Die Kreuze wurden alle vom Künstler Martin Knöferl aus Hörzhausen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) gefertigt. Knöferl bezeichnet seine Werke als „Hoffnungszeichen“. Sie verbinden Holz und Glas auf eine Art, die viele Menschen mit der eigenen Lebenserfahrung in Berührung bringt. Die Objekte strahlen Freude am Leben aus. Sie bringen auch Schmerz, Leid und Tod zum Ausdruck und verweisen gleichzeitig immer darüber hinaus. Die Kreuze kosten zwischen 80 und 130 Euro. Jedes Kreuz ist ein Einzelstück. (AN)