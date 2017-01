2017-01-26 13:30:00.0

Gemeinderat Kühbach will 2,5 Millionen Euro investieren

Das meiste Geld fließt 2017 in Kühbach in den Untergrund: Die Kanäle der Gemeinde werden weiter saniert. Welche Zahlungen verschoben werden. Von Gerlinde Drexler

In den Untergrund steckt die Gemeinde Kühbach in diesem Jahr noch mal viel Geld. Rund 1,3 Millionen Euro sind im Investitionsprogramm für die Kanalsanierung in Unterbernbach vorgesehen. Der Neubau der Kinderkrippe, der heuer startet, schlägt erst im kommenden Jahr zu Buche. Der Marktgemeinderat stimmte in der Sitzung am Dienstagabend dem Finanzplan zu. Insgesamt will Kühbach heuer rund 2,5 Millionen Euro investieren.

Enthalten sind in der Summe einige Posten, bei denen es um die Abrechnung von Restarbeiten geht. Zum Beispiel beim Anbau des Feuerwehrhauses in Kühbach (10000 Euro) oder den Kanalsanierungen in der Windener Straße (254000 Euro) und den Ortsteilen Radersdorf und Stockensau (53000 Euro).

ANZEIGE

Neben kleineren Projekten, wie der Rekultivierung der Deponie in Unterbernbach (20000 Euro) oder Anschaffungen für den Bauhof (100000 Euro) investiert die Gemeinde in den Breitbandausbau der Ortsteile Rettenbach und Mangelsdorf (200000 Euro) sowie in das neue Baugebiet „An der Schildbreite“. Für Straßenbau und -beleuchtung gibt sie rund 110000 Euro aus. Weitere 50000 Euro sind im kommenden Jahr für die Bepflanzung vorgesehen. Die ersten Bauanträge für Häuser in der Lilienstraße hat die Gemeinde bereits genehmigt.

Neue Kläranlage soll 2019 fertig sein

Nach hinten geschoben hat die Gemeinde die Sanierung des Kanals in der Schrobenhausener Straße. Der Kanal soll erst gemeinsam mit der Erschließung des Baugebietes An der Falterbreite in Angriff genommen werden. Im Finanzplan sind dafür momentan für das Jahr 2020 rund 610.000 Euro eingeplant. Von den 1,7 Millionen Euro, die für den Neubau der Kinderkrippe veranschlagt sind, entfällt mit 1,6 Millionen der Löwenanteil auf 2018.

In der nicht-öffentlichen Sitzung entschied sich der Gemeinderat für das Architekturbüro Roland Rieger aus Grimolzried (Kreis Augsburg). Er hatte das Gremium sowie Vertreter von Kindergarten und der Kirchenstiftung mit seinem Vorschlag am meisten überzeugt. In der Dezember-Sitzung hatten drei verschiedene Architekten mögliche Varianten vorgestellt.

Für das größte Projekt, den Neubau der Kläranlage, sieht der Zeitplan laut Bürgermeister Johann Lotterschmid so aus: Bis zum Herbst soll die Planung eingereicht werden, im November die Ausschreibung erfolgen und im Januar 2018 die Aufträge vergeben werden. Die Fertigstellung ist 2019 geplant. Finanziert wird die Anlage über Bayerngrund, eine Finanzierungsgesellschaft. Erst wenn die ganze Kläranlage abgerechnet ist, muss die Gemeinde zahlen. Im Finanzierungsplan sind die geschätzten 3,1 Millionen Euro deshalb erst 2020 eingeplant. Die rund 1,7 Millionen Euro für die notwendigen Zuleitungen und den Umbau von Kanälen und Pumpwerk verteilen sich auf die Jahre 2018 und 2019.

Hoher Fremdwasseranteil

Der Kühbacher Anteil an den Baukosten der Anlage ist laut dem Ergebnis eines vom Zweckverband in Auftrag gegebenen Abwassermessprogramms leicht gesunken. Statt der geschätzten 60 liegt er nun bei rund 55 Prozent. Der Anteil der Gemeinde Inchenhofen stieg von 40 auf 45 Prozent. Die Betriebskosten werden entsprechend der Abwassermenge abgerechnet. Noch entscheiden muss der Gemeinderat, ob die Kosten der Kläranlage über Gebühren oder Ergänzungsbeiträge abgerechnet werden.

Über noch ein Ergebnis des Abwassermessprogramms informierte Lotterschmid den Gemeinderat: die Kühbacher haben, verglichen mit Inchenhofen, einen hohen Fremdwasseranteil. Ursache sind laut dem Bürgermeister der hohe Grundwasserpegel und undichte Kanäle, die teilweise im Grundwasser liegen.