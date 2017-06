2017-06-08 16:05:00.0

Natur Kühbacher Baumfrevel ist Thema im Fernsehen

Fernsehteam des ZDF hat für „Terra X“ in der Osterwoche im Wittelsbacher Land gedreht. Zu sehen ist die Sendung voraussichtlich am 17. September

Kühbach/Affing-Haunswies Für eine Dokumentation über Baumfrevel hat ein Fernsehteam des ZDF für die Sendung „Terra X“ in der Osterwoche in Kühbach gedreht. Die Sendung wird laut Auskunft des ZDF-Teams von „Terra X“ voraussichtlich am 17. September ausgestrahlt. Der Ahornbaum trägt wieder Blätter, obwohl der Stamm von Jugendlichen im Juli 2016 völlig geschält worden war. Normalerweise würde das seinen Tod bedeuten. Die Naturliebhaberin Lucia Bucher aus dem Affinger Ortsteil Haunswies hat den Ahornbaum mit einem Wundverband umwickelt und gerettet. (mz)