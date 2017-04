2017-04-19 09:00:00.0

Bilanz Kunden brauchen Geld zum Bauen

Die Sparkasse Aichach-Schrobenhausen verzeichnet weiteres Wachstum bei Krediten. Erstmals klettert die Bilanzsumme über 1,3 Milliarden Euro. Der Jahresüberschuss sinkt leicht. Von Johann Eibl

Mit einer erfreulichen Nachricht begann Birgit Cischek als Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen ihren Rückblick auf 2016: „Wir hatten ein gutes Jahr. Erstmals haben wir 1,3 Milliarden überschritten.“ Die Bilanzsumme im vergangenen Jahr kletterte um 3,3 Prozent auf 1,310 Milliarden Euro. Die Kredite an Kunden stiegen um zwei Prozent auf 738 Millionen Euro, die Kundeneinlagen beliefen sich auf 977 Millionen Euro, ein kleines Plus von 0,4 Prozent. Der Jahresüberschuss wurde auf 2,7 Millionen Euro beziffert, etwas weniger als 2015.

„Unserer Wirtschaft geht es gut“, so die Chefin des Bankhauses zur Begründung dieser Zahlen, „das merken wir auch.“ Im vergangenen Jahr gab es bei Krediten keinerlei Ausfälle. Weil angesichts der anhaltenden Zinsflaute immer mehr Menschen ihr Heil in Immobilien suchen, stiegen die Kredite für den Wohnungsbau von 353 auf 369 Millionen Euro, 4,3 Prozent mehr. Die Sondertilgungen beliefen sich auf 50 Millionen Euro und damit auf das Vierfache von vor einigen Jahren.

Bei den Kreditzusagen sei auch in diesem Jahr 2017 mit einem Wachstum zu rechnen, hieß es weiter. Vorstandsmitglied Michael Appel äußerte sich zum Bauboom so: „Bauträger haben Wartelisten. Der Markt ist so eng.“

Wenn Firmenkunden Gelder einzahlen, so müssen sie ein sogenanntes Verwahrentgelt zahlen. Dieser Minuszins liegt mit aktuell 0,4 Prozent exakt auf der Höhe, die die Europäische Zentralbank (EZB) den Banken in Rechnung stellt. Die Sparkasse Aichach-Schrobenhausen will künftig nach dieser Vorgabe verfahren.

Privatanleger haben nichts zu befürchten

„Was Draghi verlangt, das geben wir weiter“, erklärte Rainer Wörz, der stellvertretende Vorsitzende, „wir wollen nicht draufzahlen.“ Privatanleger können dagegen erwarten, dass sie auch künftig nicht zur Kasse gebeten werden. Das Führungsgremium des Hauses geht davon aus, dass sich das Zinsniveau im Laufe der nächsten zwei, drei Jahre nicht ändern wird – „eventuell in fünf Jahren“. Gleichwohl wurde betont, man sei „für die Zukunft gut aufgestellt“.

Mit Spenden und Sponsoring unterstützt die Sparkasse Aichach-Schrobenhausen Sport, Kunst, Kultur und Soziales. Die drei Sparkassen-Stiftungen in Aichach, Pöttmes und Schrobenhausen verfügen über einen Kapitalstock von 2,2 Millionen Euro, ausgeschüttet wurden 15000 Euro. Aus dem sozialen Zweckertrag gingen insgesamt 38000 Euro an 64 Projekte, 15 Prozent mehr als 2015.

Aktuell werden 18 Auszubildende beschäftigt, für fünf weitere, die am 1. September 2017 ihren Dienst antreten werden, sind bereits die Verträge abgeschlossen. Die Mitarbeiter werden verstärkt in der Beratung eingesetzt, die anspruchsvoller werde. Weitere Filialschließungen stehen zumindest derzeit nicht zur Debatte. Vorstandsvorsitzende Cischek erklärte dazu: „Was in drei, vier, fünf Jahren ist, das wissen wir alle nicht.“ Für das Einzahlen und Abheben von Geld wird keine Gebühr berechnet.

Einmal mehr wurde die umfangreiche Regulatorik beklagt. Dazu präsentierte Birgit Cischek ein Blatt, das mit Fachbegriffen gefüllt war, die von ihrem Unternehmen zu beachten sind. Wörz führte Klage darüber, dass Bestrebungen in Gange seien, das Dreisäulensystem in Deutschland aufzuweichen. Nur hier gebe es die Großbanken, die Genossenschaftsbanken und die Sparkassen. Wichtig war den Verantwortlichen der Hinweis, dass ihr Haus in verschiedenen Umfragen (etwa nach dem Vertrauen) Spitzenplätze belege.

Seit einem knappen Jahr wurde beim Online-/Mobile-Banking die neue Lösung Paydirekt eingeführt. „Wir greifen PayPal an“, so Wörz. Bei Paydirekt blieben die Daten in Deutschland, bei PayPal wanderten sie nach Amerika.