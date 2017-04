2017-04-18 17:17:00.0

Einsatz Kupferwanne löst Brand auf Balkon aus

Feuerwehr löscht in Sielenbach einen Brand in einem Mehrfamilienhaus. Am Ende blieb es beim Glück im Unglück.

Einsatz am Ostermontag: Die Feuerwehr musste wegen eines Brands auf einem Balkon in Sielenbach ausrücken. Foto: Alexander Kaya