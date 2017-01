2017-01-09 05:31:00.0

Bilanz Kuscheltier sucht Kind: Was alles im Aichacher Fundbüro landet

Etwa 250 Gegenstände sind 2016 in Aichach abgegeben worden. Warum ein Hund unbedingt auf den Christkindlmarkt wollte und bei der Stadt landete Von Evelin Grauer

Große runde Augen, treuer Blick, ein Lachen im Gesicht. Die Haare etwas zerzaust und schmutzig, aber sonst eine sehr angenehme Erscheinung – auch wenn Haare, Gesicht und Körper blau und die Arme und Beine grün sind. Dieses wuschlige Kuscheltier wartet im Aichacher Fundbüro darauf, von seinem Besitzer abgeholt zu werden.

Der blaue Kerl ist nicht das einzige Fundstück, das 2016 im Verwaltungsgebäude der Stadt Aichach gelandet ist. Stefan Beer ist Teamleiter des Einwohnermelde- und Passamtes. Die Mitarbeiter der Abteilung sind auch für Fundsachen zuständig und bewahren einen Teil der abgegebenen Sachen in ihren Büroschränken auf. Etwa 250 Fundstücke wurden laut Beer im vergangenen Jahr registriert. Fahrräder, Schlüssel, Handys, Geldbörsen und Brillen zählen zu den häufigsten Fundstücken. Wie Beer erklärt, gehen die Räder zwar nicht im klassischen Sinn verloren, sondern werden von meist Unbekannten entwendet und an anderer Stelle wieder abgestellt. Die Schlüssel werden im Fundbüro nicht einzeln erfasst, sondern wandern in einer Schlüsselkiste, die bei Bedarf hervorgeholt wird.

Zu den eher ungewöhnlichen Funden im Vorjahr zählte ein Werkzeug: Eine Sichel mit einer auffälligen Aufschrift, die die städtischen Mitarbeiter aber nicht verraten wollen. Es ist üblich bei Fundstücken, dass ein Teil der Informationen über sie zurückgehalten wird. Kommt der tatsächliche Eigentümer, können die Mitarbeiter diesen dann gezielt nach den geheim gehaltenen Details fragen. Etwa ein Drittel der Gegenstände, die im Fundbüro abgegeben werden, landen wieder beim Eigentümer.

Laut Gesetz muss das Fundbüro jeden Gegenstand sechs Monate aufheben. Wird er in dieser Zeit nicht abgeholt, darf ihn der Finder behalten. Hat dieser kein Interesse an der Sache, wird sie gegebenenfalls für gemeinnützige Zwecke gespendet oder entsorgt. Fahrräder werden versteigert oder an Flüchtlinge weitergegeben. Nicht abgeholte Schlüssel werden vernichtet, damit sie nicht in falsche Hände gelangen.

Wie Beer erzählt, werden manche Dinge vermutlich auch deshalb nicht abgeholt, weil der Eigentümer gar nicht damit rechnet, dass sich der verlorene Besitz im Fundbüro befindet. So bleiben dort schon mal 20 Euro, ein tragbares Mini-Radio, ein Camping-Angler-Klappstuhl oder auch volle Einkaufstaschen übrig. Manch einer ist vom Einkaufen offenbar so gestresst, dass er vergisst, die gefüllte Tüte mit nach Hause zu nehmen. Aber das ist nach Beers Angaben eher die Ausnahme. Bei Großereignissen wie den Markttagen, dem Stadtfest, dem Christkindlmarkt oder im Freibad wird in der Regel am Meisten verloren.

Auf der Homepage der Stadt Aichach kann auch von zu Hause aus nach verlorenen Dingen gesucht werden. Einfach in der Sparte Rathaus „Alle Online-Services“ anklicken und dann auf das Angebot „Sie haben etwas verloren?“ gehen. Nach Lebewesen kann hier allerdings nicht gesucht werden. Etwa 30 Fundtiere verzeichnete die Stadt in 2016: Vor allem Katzen, Hunde, Kaninchen und auch immer wieder Schildkröten.

In der Woche vor Weihnachten wurde ein Fundhund abgegeben, der allein auf dem – an diesem Tag noch nicht geöffneten – Christkindlmarkt unterwegs war. Eine Mitarbeiterin der Aktionsgemeinschaft Attis, die der Stadt in solchen Fällen hilft, machte sich daraufhin rund um den Stadtplatz auf die Suche nach dem Herrchen und wurde fündig. Der Hund war ausgebüxt und wollte offenbar unbedingt auf den Christkindlmarkt, weil er dort einige Tage davor eine Wurst aufgeschnappt hatte.