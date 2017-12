2017-12-09 15:32:00.0

Kultursommer La Brass Banda kommt nach Scherneck

Der Kartenvorverkauf für das sommerliche Spektakel Ende Juli auf dem Schloss an der Lechleite beginnt. Kabarettistin Martina Schwarzmann macht den Anfang.

Sie kommen: La Brass Banda tritt am 22. Juli auf Schloss Scherneck auf.

Mitten in der Vorweihnachtszeit kündigt sich der Kultursommer auf Schloss Scherneck im kommenden Jahr an. Martina Schwarzmann, La Brass Banda und Schmidbauer & Polina und Kälberer sind nächsten Sommer unter freiem Himmel zu sehen.

Martina Schwarzmann Los geht es am Freitag, 20. Juli, mit Martina Schwarzmann und „Genau richtig“. So poetisch, wie gerade heraus überhaupt sein kann, erzählt und singt sie vom Wahnsinn ihres ganz normalen Lebens, das sie nach wie vor voll im Griff hat, wenn sie gerade nicht auf der Bühne steht oder sich auf der Flucht vor Instagram und Facebook im Wald versteckt oder auf dem Klo, wo sie im Erziehungsratgeber nachschaut, ob man Kinder erpressen darf.

ANZEIGE

La Brass Banda Am Samstag, 21. Juli, macht La Brass Banda, dann gerade auf „Bierzelttour 2018“, Halt auf Schloss Scherneck. Die Band, die bayerische Volksmusik mit Ska-Punk, Techno, Reggae und Brass mixt, ist für ihre Energie bekannt. La Brass Banda spielt in ausverkauften Häusern, beim Southside Festival, am Chiemsee und beim Roskilde-Festival.

Schmidbauer & Polina & Kälberer stehen am Sonntag, 22. Juli, mit „Süden – Ritorniamo“ auf der bühne. Werner Schmidbauer, Martin Kälberer und Pipo Pollina feiern fünf Jahre nach ihrem Konzert in der Arena di Verona ein musikalisches Wiedersehen. (AN)

Vorverkauf Karten für alle Veranstaltungen sind erhältlich beim AZ Kartenservice RT.1, Telefon 0821/7773410 oder bei Eventim/CTS (Telefon 01806 / 570070 für 0,20 Euro pro Anruf aus dem Festnetz und maximal 0,60 Euro aus Mobilfunknetzen) und allen angeschlossenen VVKStellen, im Internet unter www.eventim.de und www.konzertbuero-augsburg.de.