2017-01-03 13:21:00.0

Ried Labrador stirbt auf Flucht vor Feuerwerk

50-Jähriger überfährt den Hund bei Ried und lässt es liegen. Jetzt bekommt der Meringer eine Anzeige.

Tragisch endete die Flucht vor dem Silvesterfeuerwerk für einen Labrador aus Ried. Ein 50-jähriger Autofahrer aus Mering überfuhr das Tier auf der Kreisstraße bei Ried.

Der Hund war aufgrund des Lärms kurz nach 24 Uhr in der Silvesternacht geflüchtet. Der 27-jährige Halter aus Ried hatte laut Angaben der Polizei umgehend nach dem braunen Labrador gesucht und das Verschwinden der Dienststelle gemeldet. Gefunden wurde der Hund erst am Abend des 1. Januars am Rande der Kreisstraße zwischen Ried und Baindlkirch. Ein Autofahrer entdeckte das tote Tier sowie etliche Fahrzeugteile.

Unfallfahrer meldet sich erst einen Tag später

Erst am Dienstag, 2. Januar, meldete sich dann der Unfallfahrer bei der Polizei. Der 50-jährige Meringer hatte das Tier mit seinem Opel wohl überfahren. Da er dachte, es handle sich um einen Wildunfall, sei er einfach weitergefahren, ohne den Schaden zu melden.

Für Hauptkommissar Peter Zimmermann von der Polizeiinspektion Friedberg ein Unding: „Egal ob Reh oder Hund. Ein Unfall ist immer umgehend zu melden. Das Tier kann auch verwundet sein und muss nach dem Zusammenprall eventuell leiden.“ Deshalb wird der Unfallfahrer nun wegen Unfallflucht angezeigt. Am Fahrzeug des Meringers entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. (sry-)