2017-06-09

Aichach-Friedberg Landesausstellung 2020 im Wittelsbacher Land ist gerettet

Oberwittelsbach ist nicht mehr im Boot, Scheyern nur noch Begleitprogramm. Dafür springt Aichach ein. Das neue Thema: „Die Wittelsbacher als Städtegründer“. Von Nicole Simüller und Ute Krogull

In den vergangenen Wochen steigerte sich das Zittern und Bangen um die Bayerische Landesausstellung 2020 im Landkreis Aichach-Friedberg. Gestern trafen sich unter anderem Landrat Klaus Metzger, Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann sowie zwei Vertreter des Hauses der Bayerischen Geschichte, um sich in Aichach und in Scheyern ein Bild vor Ort zu machen. Ergebnis: Die Landesausstellung soll 2020 in Aichach und in Friedberg über die Bühne gehen. Sowohl bei den Schauplätzen als auch beim Konzept gibt es aber Änderungen.

Wie berichtet, waren ursprünglich neben Friedberg die Standorte Oberwittelsbach (Aichach) und Scheyern (Kreis Pfaffenhofen an der Ilm) eingeplant. Doch Anfang Mai wurde bekannt, dass die Generalsanierung der Oberwittelsbacher Burgkirche nicht rechtzeitig fertig wird. In der Benediktinerabtei Scheyern wiederum war offen, inwieweit Klosterleben und Ausstellung miteinander vereinbar sind.

Nun sollen nur die zwei Städte im Wittelsbacher Land, beide im 13. Jahrhundert gegründet, Schauplätze der Landesausstellung 2020 sein. Passend dazu wird das Konzept geändert: „Die Wittelsbacher als Städtegründer“ soll es heißen.

Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann war gestern Nachmittag hochzufrieden: „Aichach ist weiter mit dabei. (…) Aichach wird bei der Landesausstellung 2020 eine sehr angemessene Rolle spielen.“ Dabei werde es weiterhin um die Wurzel der Wittelsbacher gehen, betonte er. Auch der Burgplatz im Stadtteil Oberwittelsbach solle Teil der Landesausstellung sein. Dessen Gestaltung habe für ihn „hohe Priorität“, unabhängig davon, ob die Kirche bis zur Landesausstellung fertig sei, sagte Habermann. Er ist überzeugt: Von der neuen Form der Landesausstellung würden Aichach und seine Innenstadt „eher noch mehr profitieren“. Habermann: „Wir haben eine tolle Innenstadt und ein tolles Museum. Da kann man schon was draus machen.“ Welche Konsequenzen das neue Konzept genau habe, sei noch nicht abzusehen. Das stehe erst fest, wenn die Verträge geändert seien. Sie seien der nächste Schritt.

Das sieht auch der Friedberger Bürgermeister Roland Eichmann so. Er war wegen Urlaub bei dem gestrigen Ortstermin nicht dabei, kann jedoch aus Friedberger Sicht betonen: „Wir haben unseren Beitrag unter Dach und Fach. Das Schloss wird mit einem enormen Aufwand renoviert; die inhaltliche Ausgestaltung ist aber noch offen.“ Für Friedberg wird sich aus seiner Sicht nicht allzu viel ändern. Eines aber doch: „Kommt tatsächlich das Motto ,Die Wittelsbacher als Städtegründer‘, wird es die Anforderung geben, die Stadtgründung in Friedberg deutlich zu machen.“ Bislang stand beim Thema Landesausstellung allein das Schloss im Mittelpunkt. „Ändert sich das Thema, müsste die Innenstadt stärker eingebunden und inszeniert werden“, prognostiziert der Bürgermeister. Das sieht er jedoch positiv.

Ohnehin habe er beim Thema Landesausstellung bereits seit Langem die gesamte Stadt im Auge. Müssten nun einige Örtlichkeiten für die zahlreichen erwarteten Besucher hergerichtet werden, komme das auf lange Sicht der gesamten Bevölkerung zugute. Grundsätzlich sei in Sachen Landesausstellung noch alles im Fluss, nichts unterschrieben, ja letztlich nicht einmal der Termin hundertprozentig fix. „Ich freue mich erst, wenn der Vertrag unter Dach und Fach ist.“

Kloster Scheyern, von wo die Wittelsbacher stammten, wird ebenfalls zu besichtigen sein, wenn auch nur als Teil des Begleitprogramms. Landrat Klaus Metzger: „Das ist die Ideallösung für die Landesausstellung und für alle Beteiligten, darin sind wir übereingekommen.“ Pater Lukas, Cellerar des Klosters in Scheyern, erklärte: „Im Begleitprogramm ist unser Kloster letztlich freier in den Öffnungszeiten sowie bei der Zugänglichkeit und in der Ausgestaltung der zu bespielenden Räume.“ »Kommentar

