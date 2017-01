2017-01-30 07:00:00.0

Politik Landkreis kein Nährboden für Fake News

Das sagt zumindest Landrat Klaus Metzger. Trotzdem beobachten Politiker im Wittelsbacher Land die Lage mit Sorge. Nicht erst seit dem Fall Markus Ehm Von Gideon Ötinger

Aichach-Friedberg Schon nach vier Wochen hatte er genug: Markus Ehm trat von seiner Ankündigung zurück, Bürgermeister von Petersdorf werden zu wollen. Ein Grund, warum er nach so kurzer Zeit das Handtuch warf, waren nach eigenen Angaben Angriffe auf ihn in den sozialen Medien. Sie spielen im politischen Geschehen eine immer größere Rolle. Die Steigerung davon sind politisch motivierte, gezielte Falschmeldungen, so genannte Fake News.

Dass Fake News zumindest auf politischer Ebene im Wittelsbacher Land keine Rolle spielen, sagt Landrat Klaus Metzger (CSU): „Gottlob ist das ein Thema, das bislang die kommunale Ebene noch nicht so hart trifft.“ Die werden immer dann publiziert, wenn eine Seite eine andere verunglimpfen und damit schwächen will. Es habe zwar in der Vergangenheit Meldungen gegeben, die „nicht ganz korrekt“ waren. Entstanden seien die aber durch Missverständnisse. Beispiele nennt er keine. Er sieht in der Region ohnehin keinen Nährboden für Falschnachrichten. Den gebe es seiner Meinung nach nämlich immer dann, wenn „Unzufriedenheit oder erhebliche Probleme“ vorherrschten. „Die Situation im Wittelsbacher Land gibt dafür vergleichsweise wohl wenig her“, sagt Metzger.

ANZEIGE

Das bestätigt Lothar von Gernet, Kreissprecher der Grünen im Wittelsbacher Land. „Eher selten“ passiere es, dass im Landkreis Falschmeldungen verbreitet würden. Kommt von Gernet eine Meldung verdächtig vor, kontaktiert er deren Quelle und erkundigt sich, was dahintersteckt. Er beobachtet die öffentliche Diskussion, die schon seit einiger Zeit schwelt, allerdings ganz genau.

In der Flüchtlingsdebatte gab es beispielsweise einige Versuche, Bundeskanzlerin Angela Merkel durch gezielte Falschmeldungen zu attackieren. In der hiesigen Kommunalpolitik sei das wegen der guten Zusammenarbeit aber unwahrscheinlich, sagt Metzger. Da sei kein Platz für „die, die Zwietracht säen wollen“. Die in seinen Augen vielfältigen Gefahren durch Fake News will er aber nicht unterschätzen. Dazu zählten die gesteuerte Meinungsbildung und der Versuch, Teile der Gesellschaft auseinander driften zu lassen. Wie gut das funktionieren kann und welche Kraft hinter dem Streuen von Gerüchten und gezielten Falschinformationen steckt, zeigt der Fall Markus Ehm

Vor allem Facebook ist die Plattform Nummer Eins für solche Attacken. Informationen können dort rasend schnell an Leser weitergegeben werden. Eine Kontrolle der Inhalte auf Fake News findet bislang nur rudimentär statt. Aus der Politik hagelte es deshalb Kritik. Grund genug für Karl-Heinz Schindler, Kreisrat und Fraktionsvorsitzender der SPD im Aichacher Stadtrat, sich nicht auf Facebook anzumelden. Das Netzwerk ist ihm zu unseriös. „Viele Politiker springen dort zu schnell auf Meldungen an“, sagt er. Egal, ob sie stimmten oder nicht. Er wünscht sich, dass sie sich mehr Zeit nehmen, um zu überprüfen, was stimmt und was nicht.

Diese Überprüfung will ihnen Facebook nun abnehmen, nachdem die Bundesregierung mehrfach darauf gedrängt hatte. Vor kurzem kündigte das Unternehmen an, Journalisten Meldungen auf Fakten zu checken und bewerten zu lassen. Offensichtliche Fake News sollen dann markiert werden. Gelöscht werden sie nicht. Deshalb sieht Landrat Metzger die Nutzer in der Pflicht: „Gefragt ist auch der Kopf jedes Einzelnen: Will ich tatsächlich jeder Meldung glauben, nur weil sie in mein Weltbild passt?“ Dazu seien allerdings viele nicht fähig, er sieht Defizite in der „Staatsbürgerlichen Bildung“ der Menschen. Darunter verstehen Pädagogen die Fähigkeit, politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Fragen und Probleme beurteilen zu können. Daran solle man ansetzen, sagt der gelernte Pädagoge Metzger. Außerdem gebe es Nachholbedarf bei der Medienkompetenz. „Ich habe mich während meiner Zeit an der Uni und in der Schulaufsicht immer dafür stark gemacht, dass es ein eigenes Unterrichtsfach gibt,“ betont Metzger. Das ist nicht passiert. „Aber in irgendeiner Form muss das kommen“, fordert er.

Auch die Medien sind von der Diskussion um Fake News betroffen. Häufig wird ihnen vorgeworfen, ihre Informationen würden von „ganz oben“ gesteuert, um Sachverhalte zu vertuschen oder absichtlich falsch darzustellen. Deshalb sehen sich gerade Zeitungen seit einiger Zeit mit dem „Lügenpresse“-Vorwurf konfrontiert. Unsere Zeitung beteiligt sich darum an der Kampagne „JEDES WORT WERT“ des Verbands Bayerischer Zeitungsverleger (VBZV). Die Kampagne startet heute.

Kampagne Informationen zu „JEDES WORT WERT“ gibt es im Internet unter www.jedeswortwert.de