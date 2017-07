2017-07-06 13:58:00.0

Erweiterung Landratsamt soll sich nach Süden ausbreiten

Im Kreisausschuss gibt es eine deutliche Mehrheit im Kreisausschuss für Anbaulösung auf dem bestehenden Parkplatz in Aichach. Andere Varianten fallen raus Von Christian Lichtenstern

Aichach-Friedberg Für die Erweiterung des Landratsamtes läuft alles auf einen Anbau ohne Keller über dem bestehenden Parkplatz südlich des Blauen Palais hinaus. Der Bauausschuss des Kreistags beauftragte gestern Nachmittag die Verwaltung, die Planungen in diese Richtung voranzutreiben. Dagegen stimmte nur Sepp Bichler (Unabhängige).

Die Bodengutachten für das Gelände haben ergeben, dass bei einem Neubau ohne Untergeschoss geringe bis mittlere Kosten für den Spezialtiefbau zu erwarten sind. Das Grundwasser steht einen Meter unter Gelände. Mit Keller sei deshalb mit hohen bis sehr hohen Kosten zu rechnen, so das beauftragte Ingenieurbüro. Konkrete Zahlen gibt es dazu noch nicht. Schlechte (teure) Erfahrungen mit schwierigem Baugrund hat der Kreis bereits beim Neubau des Aichacher Krankenhauses gemacht. Das Projekt verzögerte sich, weil monatelang die Fundamentierung durch das sogenannte Rüttel-Stopf-Verfahren vorbereitet werden musste. Der Rechtsstreit mit dem beauftragten Spezialtiefbauunternehmen läuft.

ANZEIGE

Die Verwaltung des Landratsamtes hatte von Beginn der Erweiterungsdiskussion an klargemacht, dass sie eine Lösung am Stammgelände an der Münchener Straße in Aichach favorisiert. In der Sitzung wurden die weiteren Alternativen jetzt mehr oder weniger aussortiert. Für den Vorschlag der Unabhängigen-Fraktion, ein neues Bürogebäude auf der freien Fläche im Süden des nahen Milchwerkareals zu nutzen, sieht die Verwaltung mehrere Nachteile. Bei der Anmietung der Flächen durch das Landratsamt bestehe dennoch die Pflicht für eine europaweite Ausschreibung. Der Zeitvorteil durch ein privates Bauprojekt entfalle so. Die Möglichkeit, das dortige Grundstück per Erbpacht für 99 Jahre selbst zu bebauen und dann zu nutzen, rechnet die Hauptverwaltung mit den Preisvorstellungen des Eigentümers für die Pacht über die Laufzeit auf 3,5 Millionen Euro hoch. In Anbetracht dessen, dass der Kreis selbst ein geeignetes Areal besitze, sei diese Alternative nicht zielführend. Außerdem bestehe schon jetzt ein großes Parkplatzproblem am Milchwerk.

Auch dem Standort Kreisgut kann die Verwaltung wenig abgewinnen. Das Grundstück sei zwar vorhanden und geeignet, aber dort werde eine Tiefgarage fällig, und der vorhandene Stadel (derzeit genutzt als Lager) müsse abgerissen werden. Außerdem sei die Außenstelle nicht an den ÖPNV angebunden, die Zentralisierung der Behörde werde nicht erreicht und es würden doppelte Strukturen aufgebaut, zählte der für die Erweiterung zuständige Bernd Burkhart, Leiter der Hauptabteilung, in der Sitzung auf.

Der Vorteil der Bebauung des Parkplatzes ist die Zusammenführung der derzeit sechs Außenstellen. In Aichach arbeiten rund 400 Angestellte des Kreises, 270 an der Münchner Straße. Durch eine Überbauung der Fläche südlich des Amtes könnten zwei Decks für Autostellplätze und eine Büroebene entstehen – ein Keller verbietet sich also. Bis auf Sepp Bichler waren sich gestern alle Räte in der Diskussion einig, dass eine Erweiterung am Bestand das Beste für Bürger, Mitarbeiter und Effektivität in der Behörde ist. Der Unabhängige hält diesen Standort dagegen für grundsätzlich falsch. Die Arbeitsplätze der Zukunft müssten durch die Digitalisierung nicht mehr zentral an einem Ort sein. Der Kreis solle sich auf die Suche nach einer besseren Lösung machen. (cli)