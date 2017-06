2017-06-02 06:28:18.0

Adelzhausen Laster durchbricht Betonwand auf A8: Drei Verletzte und Stau

Die Autobahn 8 musste am Freitagmorgen wegen eines Unfalls Höhe Adelzhausen gesperrt werden. Ein Lastwagen hatte eine Betonwand durchbrochen. Der Verkehr staute sich.

Wie die Polizei am Morgen mitteilte, ereignete sich der Unfall auf der A8 gegen 3.40 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Adelzhausen in Fahrtrichtung München. Ein Auto war auf einen Lastwagen aufgefahren, dieser kam ins Schleudern und durchbrach die Betongleitwand zum Gegenverkehr. Der Lkw blieb mittig in der Wand stecken, Trümmer und Fahrzeugteile verteilten sich auf der A8 in beide Richtungen. Weitere drei Autos wurden dadurch beschädigt.

Die A8 musste nach dem Unfall für rund drei Stunden komplett gesperrt werden. Im Anschluss ging es ein- beziehungsweise zweispurig an der Unfallstelle vorbei. Es kam im Laufe des Vormittags zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Der Lkw-Fahrer, ein 62 Jahre alter Mann, wurde schwer verletzt - ebenso sein Beifahrer. Der 43-jährige Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen. Alle drei Männer wurden ins Krankenhaus gebracht.

Die Bergungsarbeiten wurden laut Polizei um 13 Uhr beendet. Alle drei Fahrstreifen waren danach wieder befahrbar. Der gesamte Sachschaden wird auf rund 170.000 Euro geschätzt. AZ