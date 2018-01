2018-01-03 17:43:00.0

Polizeireport Lindl Lastwagen-Fahrer rammt Lastwagen und flüchtet

Der unbekannte Mann richtet auf dem Autohof in Lindl einen Schaden von 5000 Euro an

Ein ungarischer Lkw-Fahrer wurde am Dienstag gegen 20.45 Uhr bei einer Unfallflucht auf dem Autohof in Dasing-Lindl beobachtet. Zunächst stieß er beim Einparken gegen die Beifahrerseite einer polnischen Sattelzugmaschine. Nach einem kurzen Zögern versuchte er noch einmal einzuparken und stieß wieder gegen die Beifahrerseite. Danach fuhr er Richtung Autobahn davon, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von 5000 Euro zu kümmern. (AN)