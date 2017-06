2017-06-22 20:06:00.0

Aindling Lastwagen kommt von der Straße ab und landet auf dem Dach

Bei einem Unfall zwischen Aindling und dem Ortsteil Pichl ist ein Lastwagen auf dem Dach gelandet. Der Fahrer musste aus dem Laster befreit werden.

Ein Lastwagen ist am Mittwochnachmittag bei Aindling auf dem Dach gelandet. Wie die Polizei berichtet, wurde der 47-jährige Fahrer des 18-Tonners dabei leicht verletzt.

Der Lastwagenfahrer war von Aindling in Richtung des Ortsteils Pichl gefahren, als er laut Polizei gegen 16.15 Uhr in einer Linkskurve aus Unachtsamkeit ins rechte Bankett geriet. Durch das Gegenlenken schaukelte sich der Lastwagen auf und überschlug sich dadurch, so die Polizei. Er kam auf dem Dach zum Liegen.

10 000 Euro Sachschaden

Der Verletzte musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Aindling und Pichl-Binnenbach. Laut Polizei wurde er leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn vorsorglich ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10000 Euro, so die Polizei.

Wie die Feuerwehr ergänzend berichtet, gestaltete sich die Bergung des Lastwagens schwierig. Er wurde von einem Schwerlastabschlepper aufgestellt und anschließend abgeschleppt. Nach etwa drei Stunden war die Fahrbahn wieder frei und nach anschließender Reinigung durch eine Kehrmaschine wieder befahrbar. (bac)