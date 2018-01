2018-01-24 15:05:00.0

Eröffnung Laufen, Stemmen und Schwitzen

Im neuen Fitnessstudio an der Neuburger Straße in Pöttmes läuft seit dem Wochenende der Trainingsbetrieb.

Die Positiv-Gruppe für Fitness und Wellness hat in Pöttmes seine 15. Niederlassung in Betrieb genommen. An der Schrobenhausener Straße entstand ein modernes Studio mit einer großen Palette unterschiedlicher Geräte.

Studioleiter und Geschäftsführer Marco Strobel aus Karlshuld (Kreis Neuburg-Schrobenhausen) freut sich, dass er mit vier Trainern (zwei Frauen und zwei Männern) qualifizierte Mitarbeiter an seiner Seite habe, die die Kunden einweisen, beraten und betreuen. Sie stellen jeweils individuelle Trainingspläne zusammen, die auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind.

Zum modernen Gerätepark gehören unter anderem Laufbänder, verschiedene Konditionsgeräte, Hanteln, eine Rudermaschine sowie ein PowerPlate mit eigenem Monitor, auf dem man die Bewegungsabläufe in Bild und Ton präsentiert bekommt. Geplant ist zudem ein Kraftausdauerzirkel unter fachmännischer Anleitung. Hier kann man sich in der Gruppe zusätzlich körperlich ertüchtigen. In einem kleinen Nebenraum ist ein Solarium, gegenüber ist ein großer Umkleideraum samt der sanitären Anlagen. An den Geräten dürfen ausschließlich Mitglieder trainieren.

Der Preis der Mitgliedschaft richtet sich nach den jeweils in Anspruch genommenen Zusatzangeboten. Das sind beispielsweise die Benutzung des Solariums, Getränke oder der Kauf von Nahrungsergänzungsmitteln, die an der Theke ausliegen. Zurzeit besteht das Personal aus elf Personen. Speziell für den Vormittags- und Abendbetrieb sucht Marco Strobl dringend zusätzliches Personal für den Theken-und Servicebereich. (vj)