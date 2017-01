2017-01-31 13:30:00.0

Veranstaltung Laufen macht in Todtenweis Geschichte erlebbar

In Todtenweis geht es beim Pfalzgrafenlauf nicht darum, wer der Schnellste ist. Die Geschichte dazu reicht bis ins zehnte Jahrhundert zurück.

Nicht der Wettkampfgedanke, sondern Bewegung mit Gleichgesinnten vor historischem Hintergrund: Das ist der Pfalzgrafenlauf, der nun zum vierten Mal in Todtenweis stattgefunden hat. Am Samstagnachmittag trafen sich Spaziergänger, Walker und Jogger an der Grundschule und gingen oder joggten die ausgesteckten Strecken. Der Weg führte sie zur früheren Pfalzgrafenburg. An einer Infotafel erläuterte Reiner Klaffki die Geschichte rund um die ehemalige Burg.

Die Geschichte reiche, so Klaffki, auf das zehnte Jahrhundert zurück, als die Ungarn zwischen 910 und 955 über 30 Mal im ostfränkischen Reich einfielen. In dieser Zeit wurde 923 Ulrich Bischof von Augsburg. Er habe eine von den Ungarn zerstörte und geplünderte Stadt vorgefunden und sich an den Wiederaufbau gemacht. In den Jahren danach entstanden laut Klaffki zahlreiche Verteidigungsanlagen. Darunter waren auch drei Burgen rund um Todtenweis: die Pfalzgrafenburg (südlich vom Ort), die Römerschanze (nördlich) und eine kleine Anlage bei Bach, die Hofmarksburg.

Keine Zeitwertung

„Als die Ungarn 955 wieder, diesmal mit 100000 Mann, kamen, plünderten und brannten sie alles nieder, von der Donau bis zu den Alpen“, sagte Klaffki. Bekanntlich wurden sie aber am 10. August 955 von Kaiser Ott I. dem Großen und Bischof Ulrich auf dem Lechfeld bei Augsburg vernichtend geschlagen. Von der ehemaligen Pfalzgrafenburg, die aus Holz erbaut war, blieb jedoch nichts mehr übrig als der Burgwall, auf dem sie stand. „Dieser befindet sich südwestlich von Todtenweis auf einer steil ins Lechfeld abfallenden Bergkuppe“, beschrieb Klaffki.

Anschließend konnten die Teilnehmer unterschiedliche Wege benutzen. Eine längere Strecke war rot, eine kürzere blau markiert. Da es keine Zeitwertung gab, konnte jeder nach seinem Ermessen laufen oder gehen. Einige Teilnehmer machten bei Bürgermeister Konrad Carl kurze Rast und wärmten sich innerlich, was ihnen sehr gut gefiel. Für hungrige Läufer gab es nach dem Lauf warme Wiener mit Semmel oder Kaffee mit Kuchen in der Aula der Grundschule.

Vor vier Jahren hatte Reiner Klaffki die Idee zum „Pfalzgrafenlauf“. Er wollte damit die Geschichte der Burg erlebbar machen. Da sich anfangs kein Verein dafür begeistern konnte, war er der alleinige Veranstalter. Beim zweiten und dritten Lauf konnte er den Förderverein 1000 Jahre Todtenweis dafür begeistern und der Lauf fand unter dessen Regie statt. Nun wurde der „Pfalzgrafenlauf“ an den Verein Freizeitsport weitergegeben. Wie Vorsitzende Ursula Thomas bemerkte, passe das Laufen ja zum Sportverein. (brs)