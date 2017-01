2017-01-30 16:01:00.0

Wahlen Lehrerverband hat neue Chefin

Martina Ritzel zur Kreisvorsitzenden gewählt. Vorgängerin Birgit Schubert wird eine besondere Ehre zuteil

Aichach-Friedberg Eine neue Vorsitzende hat der Kreisverband Aichach-Friedberg des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbands (BLLV). Die Mitglieder wählten Martina Ritzel einstimmig zur Nachfolgerin von Birgit Schubert. Sie wurde zur Ehrenvorsitzenden ernannt. Vor den Neuwahlen stellten die Vorstandsmitglieder in den Rechenschaftsberichten die Aktivitäten der vergangenen drei Jahre vor. Zahlreiche Veranstaltungen wie Fortbildungen, Ausflüge mit Führungen, kleinere Reisen und politische Gespräche hatte man für die Mitglieder des Lehrerverbandes organisiert. Eine engagierte Vertretung der Lehrerschaft muss aber laut Mitteilung heute auch auf Missstände im Bildungsbereich hinweisen. Der BLLV kämpfe nunmehr seit über 150 Jahren für eine bessere, schülergerechte Schule und Chancengleichheit für alle Kinder und Jugendlichen. So unterstütze auch der Kreisverband das Manifest „Haltung zählt“, in dem der BLLV auf die zunehmende Aggressivität in unserer Sprache und in den Umgangsformen hinweist, heißt es. Die Verantwortlichen sprachen von einer erfolgreichen BLLV-Arbeit, die sich auch in der Mitgliederzahl des Kreisverbandes widerspiegle. Diese stieg stetig seit der letzten Generalversammlung im Jahr 2014 an und liegt jetzt bei 464. Rupert Jung, Ehrenvorsitzender im Kreisverband, leitete die anschließenden Neuwahlen. Mit Birgit Schubert, die als erste Vorsitzende nicht mehr zur Verfügung stand, gab es im Bereich des engeren Vorstands einige Veränderungen: Martina Ritzel folgt ihr als Vorsitzende nach, Eric Altmannshofer und Patrick Glaser unterstützen sie als zweiter und dritter Vorsitzender. Kassier und EDV-Beauftragter bleibt Rudi Neuberger, als Beisitzer kandidierten erfolgreich Sabine Kapfhamer und Ingrid Predasch. Das Amt des Geschäftsführers übernimmt weiterhin Eric Altmannshofer. Auch im erweiterten Vorstand gab es Veränderungen, es standen genügend aktive Mitglieder zur Wahl zur Verfügung. Abschließend würdigte Bezirksvorsitzenden Getrud Nigg-Klee die herausragenden Verdienste und das enorme Engagement von Birgit Schubert, die den Verband im Landkreis seit 2003 geleitet hatte. Die anwesenden Mitglieder und der neue Vorstand des Kreisverbandes Aichach-Friedberg wählten Birgit Schubert einstimmig und unter großem Applaus zur Ehrenvorsitzenden. (AN)