2017-05-21 14:04:00.0

Theater Leonce lebt lustvoll im Lebensüberdruss

Premierengäste in Aichach sind begeistert von der Aufführung im Fotostudio Weiss. Wie die Macher dem Büchner-Stück Konturen verleihen Von Vicky Jeanty

Aichach Am liebsten würde man ihm eine Schaufel in die Hand drücken, ihn vor einen großen Sandhaufen stellen und sagen: „So, jetzt mach mal, Junge, schaufle, bis dir der Schweiß von der Stirn rinnt.“ Es ist anzunehmen, dass Prinz Leonce aus dem Popo-Land das schweißtreibende Angebot gelangweilt in den Wind schlagen würde. Das hieße nämlich, dass er seiner chronischen Melancholie und seiner krankhaften Nichtstuerei Adieu sagen müsste, und sich stattdessen in die menschlichen Niederungen einer handfesten Arbeit begeben müsste.

So erleben die Premierengäste von Büchners „Leonce und Lena“ am Donnerstagabend den Prinzensohn und potenziellen Bräutigam Leonce (Ferdinand Kreitmair) in der bewusst lustspielhaften angelegten Rolle des notorischen Melancholikers, der sich geradezu lustvoll in seinem Lebensüberdruss eingerichtet hat. „Oh, wer sich einmal auf den Kopf sehen könnte“, stöhnt er gleich zu Beginn. Als ihn die Nachricht erreicht, dass er sich mit der ihm unbekannten Prinzessin Lena (Mathilde Mahrenholtz) des Nachbarländchens Pipi vermählen soll, bringt ihn das zumindest kurzzeitig vom Fleck. Er flieht, im Gepäck ein Sack voll vager Vorstellungen, dafür flankiert vom durchtriebenen, gewitzten Diener Valerio (Alexander vom Stein), der im Lederbolero, mit Tatoo am Arm und Kettenschmuck markiert, wer hier das Sagen hat und wie das Leben auch genießbar wird.

Im Pipi-Land macht sich Prinzessin Lena samt Gouvernante (David Kraus) aus den gleichen Gründen ebenfalls auf den Weg. Was Leonce an Melancholie mit sich schleppt, ist bei Lena romantisierende Schwärmerei. Um die Protagonisten herum schwirrt eine überschaubare Zahl weiterer Personen, die eher Zulieferer und Stichwortgeber für den Handlungsfortgang sind, als dass sie eigenständig im Stück Fuß fassen könnten. Was nicht heißen soll, dass über Kostümierung, eingestreute Gags, Tanz- und Gesangseinlagen keine Konturen geschaffen wurden – als da wären der wunderbar schräg aufspielende König Peter (Kurt Rauscher), die à la Marlene Dietrich auftretende Ceremonienmeister(in) Nicole Mahrenholtz, die anmutig tanzende und singende Rosetta (Marie Holzapfel), Staatsratspräsident (Justin Weichenberger) mit bemerkenswerter Epaulettendeko, die kecken Dienerinnen (Mathilde Mahrenholtz und Julia Schön).

Im Fokus des Geschehens steht Valerio, der in der Person von Alexander vom Stein seinen Meister gefunden hat. Vom Stein führt zugleich Regie, er hat mit Ferdinand Kreitmair die Lieder arrangiert und komponiert. Letzterer gibt auch den Leonce. Im Verbund überzeugen beide gleichermaßen als Repräsentanten ihrer jeweiligen gesellschaftlichen Position und Zukunftsträumereien. Mimisch, gestisch, sprachlich, da passt alles.

Das Ende – märchenhaft: Ihre Flucht vor dem Anderen und dem drögen Palastleben führt Leonce und Lena zueinander, allerdings erst, nachdem sie Valerio per Knopfdruck aus ihrem Automatendasein zum Leben erweckt hat. König Peter schnauft durch, mit entblößter Brust und wilder, schwarzer Mähne fletzt sich Valerio in den Staatsminister-Sessel – ein arbeitsscheuer Prolet, der die Welt seelenruhig ins Chaos stürzen will, solange er seine Bedürfnisse befriedigt sieht.

Der Vorstellungsraum im Fotostudio Weiß ist spartanisch ausgestattet. Eine längliche Sitzgelegenheit, die, zweigeteilt, auch eine Grenzmarkierung hergibt. Ein doppelter Verstärkerturm, der „die Violinen“ symbolisiert, ein Klavier, an dem sich vom Stein gelegentlich als Spieler und Sänger betätigt. Das Publikum wird mehrmals einbezogen. Über allem schwebt Büchners Text, den sich vom Stein und Kreitmair geradezu einverleibt haben. Nachdem die Regie bewusst sehr textgetreu bleibt, muss man genau hinhören, um alle literarischen, politischen und gesellschaftlichen Anspielungen zu registrieren. Es ist auch so ein Genuss – die unzähligen Wortspielereien und -verdrehungen, die Lebensweisheiten und die sarkastischen Seitenhiebe auf Gott, die Welt und die sozialen Ungerechtigkeiten.

Termine Das Theater Weiss gibt das Stück mehrmals bis 28. Mai: www. fotografie-weiss.de, 08251/204680