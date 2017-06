2017-06-03 11:57:00.0

Baar Leonhard Kandler zapft beim Brauereifest gekonnt an

Bis zum Pfingstsonntag steigt in Baar das Brauereifest. Der Bürgermeister zapfte das erste Fass mit einem Schlag an. Was alles geboten ist. Von Doris Bednarz

Mit einem gekonnten Schlag zapfte Baars Bürgermeister Leonhard Kandler das erste Fass beim Brauereifest in Baar an. Foto: Doris Bednarz