2017-04-14 16:02:00.0

Kühbach Letzte Chance für den Bauwagen

Es soll die wirklich allerletzte Chance für den Kühbacher Bauwagen sein. Statt einer Anlage macht jetzt ein Baustellenradio Musik. Jugendtreff statt Partyhütte

Eine letzte Chance gibt der Kühbacher Gemeinderat dem Bauwagen an der Wöresbacher Straße. Wie mehrmals berichtet, hatte es immer wieder Beschwerden der Anwohner gegeben und auch die Polizei war vor Ort. Im Mai 2015 hatte der Rat nach mehreren Vorfällen beschlossen, dass die Jugendlichen den Bauwagen nur ohne Stromaggregat nutzen dürfen. Nach erneuten Beschwerden beschloss der Gemeinderat im Oktober eine Alternative: Der Bauwagen war über den Winter geschlossen und die Jugendlichen sollten sich bis April ein Konzept überlegen, das die Interessen der Anwohner berücksichtigt. Jugendvertreter Markus Bergmeier stellte in der Sitzung in Absprache mit den Jugendlichen den Vorschlag vor. Statt einer Musikanlage steht im Bauwagen nun ein Baustellenradio, das nicht mehr so laut aufgedreht werden kann. Außerdem soll der Bauwagen nicht mehr als Partyhütte, sondern nur noch als Jugendtreff genutzt werden.

Der Eindruck des Jugendvertreters: „Sie haben kapiert, wie die Lage ist.“ Der Gemeinderat stimmte dem Kompromiss zu, machte aber deutlich, dass beim ersten Ärger definitiv Schluss ist mit dem Bauwagen. Engelbert Thumm riet: „Schaut, dass ihr Kontakt zu den Anwohnern haltet. Dann habt ihr auch keine Schwierigkeiten.“ (drx)