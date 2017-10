2017-10-23 15:26:20.0

Aichach Lottoladen-Überfall: Polizei sucht mit Phantombild nach Täter

Der mutmaßliche Täter soll am 8. September gegen 18 Uhr ein Lottogeschäft am Aichacher Stadtplatz überfallen haben. Jetzt hat die Polizei ein Phantombild erstellt.

Noch bleibt der Mann, der am 8. September ein Schreibwaren- und Lottogeschäft überfallen haben soll, verschwunden, doch nun hat die Polizei vom mutmaßlichen Täter ein Phantombild anfertigen lassen. Der Gesuchte hatte nach Angaben der Polizei an besagtem Freitag gegen 18 Uhr das Geschäft betreten, zwei Angestellte mit einer Faustfeuerwaffe bedroht und Geld gefordert. Er erbeutete Bargeld im unteren vierstelligen Bereich. Der Mann verstaute die Beute in einer beigen Jutetasche und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Trotz Hubschrauber und den Einsatz mehrerer Streifen blieb die Polizei erfolglos bei der Suche nach dem Räuber.

Aichach: So soll der Lottoladen-Räuber aussehen

Die Polizei beschreibt den Mann wie folgt: Er soll zwischen 25 und 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein. Er hatte dunkelblonde Haare und osteuropäisches Aussehen, keinen Bart und keine Brille. Der Täter sprach Deutsch, jedoch mit ausländischem Akzent. Bei der Tatausführung trug er ein graues Sweatshirt, eine blaue Jeans und auf dem Kopf ein dunkles Käppi. Die beige Jutetasche in die er das Geld gepackt hatte, trug er bei der Flucht bei sich.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise unter Telefon 0821/323-3810. AZ