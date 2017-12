2017-12-23 11:24:44.0

Aichach Mann filmt 13-Jährige in Umkleidekabine

In einem Geschäft filmt ein 22-Jähriger eine 13-Jährige in der Umkleidekabine. Doch das bleibt nicht unbemerkt. Mutter und Tochter stellen ihn zur Rede.

Er filmte eine 13-Jährige in der Umkleidekabine: In Aichach ist ein Spanner auf frischer Tat ertappt worden. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall am Freitagnachmittag in einem Bekleidungsgeschäft.

Mann löscht Aufnahmen

Die 13-Jährige und ihre Mutter sprachen den 22-Jährigen an, Angestellte des Geschäfts hielten ihn fest, bis die Polizei eintraf. Gegenüber den Beamten zeigte sich der Mann geständig, so die Polizei. Er händigte demnach seine Kamera freiwillig aus. Die Aufnahmen, die der 22-Jährige von der 13-Jährigen gemacht hatte, hatte er laut Polizei bereits gelöscht, nachdem Mutter und Tochter ihn konfrontiert hatten. Weitere Bilder fand die Polizei nicht.

Die Kamera wurde sichergestellt. Den 22-Jährigen erwartet nach Polizeiangaben nun ein Strafverfahren unter anderem wegen des Verletzens des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen. (AZ)