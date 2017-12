2017-12-20 20:02:00.0

Polizeibericht Mann greift in Aichach grundlos Fußgängerin an

Die Frau zieht sich ein Hämatom am Oberschenkel zu. Offenbar gibt es noch ein weiteres Opfer

Aichach Grundlos hat ein zunächst unbekannter Mann am Dienstagnachmittag in Aichach eine Frau attackiert. Die Polizei sucht nun nach einer älteren, gehbehinderten Frau, die eventuell ebenfalls von dem Mann angegangen wurde.

Stoß mit dem Knie und an die Hauswand gedrückt

ANZEIGE

Wie die Polizei berichtet, kam der Mann der 49-jährigen Frau gegen 14.40 Uhr auf dem Gehweg an der Werlbergerstraße entgegen. Im Vorbeigehen rammte der Mann der Frau unvermittelt das Knie in den Oberschenkel und versuchte anschließend, sie mit einem „Schulterstoß“ gegen die Hauswand zu drücken, so die Polizei. Danach ging der Mann weiter. Als Täter hat die Polizei mittlerweile einen 50-Jährigen ermittelt.

Die 49-Jährige zog sich ein Hämatom am Oberschenkel zu, so die Polizei. Wie die Frau berichtete, kam nach dem Vorfall eine ältere Dame auf „Krücken“ auf sie zu und habe sie gefragt, ob sie von dem Mann ebenfalls gestoßen worden sei. Die Polizei vermutet deshalb, dass diese ältere, gehbehinderte Frau ebenfalls von dem 50-Jährigen angegangen und körperlich misshandelt wurde. Sie bittet die Frau, sich mit der Polizei Aichach in Verbindung zu sehen, unter Telefon 08251/8989-11. (bac)