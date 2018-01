2018-01-02 17:09:00.0

Kreis Dachau Mann hat Brand in Wohnhaus gelegt

Nach dem Feuer in einem Haus in Haimhausen ist der Fall wohl geklärt: Die Polizei nahm einen 33-Jährigen fest.

Zwei Tage nach dem Feuer in einem Einfamilienhaus in Haimhausen hat die Polizei einen 33-jährigen Dachauer wegen des Verdachts auf Brandstiftung festgenommen. Das Feuer war in der Nacht zum 28. Dezember in einem Raum im Erdgeschoss ausgebrochen. Drei Bewohner erlitten leichte Rauchvergiftungen, der Sachschaden beträgt rund 100.000 Euro. Schnell war den Brandfahndern der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck klar, dass das Feuer absichtlich gelegt worden sein musste.

Rasch richtete sich der Verdacht gegen den 33-Jährigen. Dieser hatte, wie die Polizei mitteilte, vor dem Brand einem Bewohner des betroffenen Hauses gedroht. Der Tatverdacht erhärtete sich, als ein Zeuge meldete, dass der 33-Jährige ihm gegenüber eine ähnliche Drohung ausgesprochen habe. Weil die Polizei nicht ausschließen konnte, dass der Mann einen weiteren Brand legt, löste sie eine Fahndung aus. Am Samstag nahm eine Zivilstreife den Gesuchten in Erding fest. In seinem Auto fanden die Ermittler einen mit Benzin gefüllten Kanister. Sie gehen davon aus, dass er damit einen angedrohten weiteren Brand legen wollte.

In einer Vernehmung hat der 33-Jährige laut Mitteilung der Polizei die Tat in Haimhausen gestanden. Der Ermittlungsrichter ordnete am Sonntag seine Unterbringung in eine geschlossene psychiatrische Klinik an. (jca)