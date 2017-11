2017-11-06 20:22:00.0

Polizeireport Mann klaut Burger – Frau beißt Mann

Frau beißt Mann in München in die Hand: Der 34-Jähriger ist aus dem Landkreis.

Kurioser Vorfall am Münchner Hauptbahnhof: Eine 32-jährige Frau hat dort in der Nacht auf Sonntag einen Mann aus dem nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg in die Hand gebissen. Wie die Bundespolizei berichtet, nahm der 34-Jährige der Frau zuvor einen Burger aus der Hand und ging damit weg. Die Frau aus München lief ihm nach und stellte ihn. Nach Polizeiangaben biss sie ihn dabei in die Hand.

Der Mann erlitt Schmerzen, musste aber nicht ärztlich versorgt werden. Die Beamten konnten bei der Frau einen Atemalkohol von 2,4 Promille feststellen. Gegen die 32-Jährige wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Die Polizei untersucht, ob sich die beiden näher kannten und was den Mann aus dem nördlichen Landkreis veranlasste, der Frau den Burger wegzunehmen. Sie prüft außerdem, ob gegen den Mann wegen Diebstahls ermittelt werden wird. (mahei)