2016-12-26 11:37:42.0

Polizei Mann sitzt in Aichach mit deutlich über drei Promille im Auto

Feuerwehr muss versperrtes Auto öffnen. 31-Jähriger wird ins Krankenhaus gebracht. Von dort verschwindet er. Später wehrt er sich gegen Polizisten.

Deutlich über drei Promille Alkohol hatte ein 31-jähriger Mann im Blut, den Polizeibeamte in der Nacht auf Montag (Zweiter Weihnachtstag) in Aichach in seinem Auto sitzend fanden, wie die Polizei berichtet. Ein aufmerksamer 18-Jähriger hatte den Mann gegen 1 Uhr in der Steubstraße bemerkt und die Polizei informiert.

Als die Polizeistreife vor Ort war, sackte der Mann plötzlich zusammen und reagierte weder auf Klopfen noch auf Rütteln am Auto. Da das Auto versperrt war, forderten die Polizisten die Feuerwehr Aichach zum Öffnen des Autos an.

Der 31-jährige Mann wurde schließlich mit einem Alkoholwert von deutlich über drei Promille ins Krankenhaus nach Aichach gebracht, so die Polizei.

Der polizeiliche Einsatz war aber noch nicht zu Ende, denn obwohl eine stationäre Behandlung medizinisch notwendig gewesen wäre, verließ der Mann eigenmächtig das Krankenhaus. Gegen 2.45 Uhr wurde er dann im Stadtgebiet gefunden. Als die Beamten ihn in Gewahrsam nehmen wollten, widersetzte er sich. Die Polizisten rangen ihn zu Boden und fesselten ihn. Wegen seiner hohen Alkoholisierung wurde er erneut ins Aichacher Krankenhaus gebracht. (bac)