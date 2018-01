2018-01-24 18:19:00.0

Aichach-Friedberg Mann will Siebenjährige vor Schule ins Auto locken

Der Vorfall geschah vor der Grundschule am Mühlweg in Affing. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein bislang unbekannter Mann hat am Dienstag in Affing versucht, eine Siebenjährige in sein Auto zu locken. Das Mädchen kam gerade aus der Grundschule am Mühlweg. Wie die Polizei mitteilte, sprach der circa 30-Jährige das Mädchen gegen 11.30 Uhr auf Höhe der Busschleife in verdächtiger Weise aus seinem blauen Auto heraus an, um es unter einem Vorwand in den Wagen zu locken.

Die Schülerin ging nicht darauf ein. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Auto oder dem Mann, der kurze braune Haare trägt, unter der Telefonnummer 08251/8989-11. (nsi)