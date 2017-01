2017-01-09 15:03:00.0

Neujahrsempfang Markt Aindling baut: Straßen, Kanal und Feuerwehrhaus

Vor knapp 100 Gästen zieht der BürgermeisterBilanz über „ein gutes Jahr“. Er blickt auch voraus auf anstehende Projekte und die Bundestagswahlen Von Katharina Schaffelhofer

Knapp 100 Gäste waren zum Neujahrsempfang ins Aindlinger Pfarrheim gekommen. Wie Bürgermeister Tomas Zinnecker sagte: „Ein Dankeschön an alle, die mehr tun als ihre Pflicht und damit Aindling zu einer lebens- und liebenswerten Gemeinde machen.“

Die Gäste wünschten einander bei einem Glas Sekt ein gutes neues Jahr. Wie immer hatte der Pfarrgemeinderat ein üppiges Büfett mit Pizzabrötchen, Wiener in Laugenteig und belegten Semmeln vorbereitet.

Zu Beginn begrüßte Pater Jiby in Vertretung von Pfarrer Babu die Besucher mit einem Spruch: „Was ich heute bin, ist ein Geschenk von Gott. Was ich morgen werde, ist mein Geschenk an Gott.“ Auch er bedankte sich für die gute Zusammenarbeit und das Miteinander.

Bürgermeister Tomas Zinnecker resümierte über das vergangene Jahr in Aindling: „Es war ein gutes Jahr.“ Der Breitbandausbau ist fast fertiggestellt, ebenso das Baugebiet Am Erlberg. Für das nächste Jahr stehen Straßen- und Kanalbauarbeiten an und der Neubau des Feuerwehrhauses.

Im Hinblick auf die anstehenden Bundestagswahlen meinte Zinnecker: „Politik muss sich ändern, sonst bekommen die radikalen Parteien immer mehr Zulauf. Mit einem einfachen ,Wir schaffen das’ kann man das nicht lösen.“ Während nach den Bundestagswahlen vor elf Jahren noch die Arbeitslosigkeit ein großes Thema war, ist es nun der Terror. „Auch wenn der überwiegende Teil der Flüchtlinge Menschen sind, denen es in ihrer Heimat furchtbar geht, muss man doch darauf achten, wer als Flüchtling kommt“, formulierte Zinnecker seine Meinung zum Flüchtlingsstrom.

Am meisten freut es den Aindlinger Bürgermeister aber, dass es in Aindling so viele Ehrenamtliche gibt. Einen besonderen Dank sprach er Michael Pollety aus. Aufgrund seines Drängens und seiner Organisation wurde die Marktgemeinde mit Defibrillatoren ausgestattet. Einer davon rettete nur wenige Wochen später einem Mann das Leben. Für dieses Jahr wünschte Zinnecker den Besuchern „mehr wollen zu können, und weniger müssen zu müssen“.