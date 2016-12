2016-12-29 07:02:00.0

Petersdorf Markus Ehm bewirbt sich als Bürgermeister

40-jähriger Sozialpädagoge kandidiert als Nachfolger für Richard Brandner. Was ihn dazu inspiriert hat Von Stefanie Brand

Petersdorf Es gibt einen ersten Bewerber um das frei werdende Bürgermeisteramt in Petersdorf. Im Gemeinderat gab Noch-Bürgermeister Richard Brandner am Dienstag überraschend bekannt: „Markus Ehm liebäugelt mit dem Bürgermeisteramt.“ Der 40-jährige Diplom-Sozialpädagoge bestätigte gegenüber unserer Zeitung seine Ambitionen. Wird er gewählt, kann er als hauptamtlicher Bürgermeister tätig sein. Diese Entscheidung traf der Gemeinderat in der letzten Sitzung des Jahres.

Die Bereitschaft Ehms zur Kandidatur kam eher zufällig zur Sprache. Ehm war in der Gemeinderatsitzung am 19. Dezember zum Stellvertreter von Wahlleiter Andreas Grägel von der Verwaltungsgemeinschaft Aindling gewählt worden. In der Sitzung wurde dieser Beschluss nun aufgehoben. Denn: Als Kandidat kann Ehm diese Aufgabe nicht übernehmen. Stattdessen wurde Peter Brandner einstimmig als stellvertretender Wahlleiter ernannt.

Noch vor Weihnachten hieß es, es gebe keinen Interessenten aus der Ratsrunde für die Nachfolge von Richard Brandner. Das hat sich inzwischen geändert. Nach der Sitzung erklärte Markus Ehm (Gemeinsam Pro Petersdorf) auf Nachfrage: „Ich hatte schon immer Kommunalpolitik im Blut.“ Der 40-Jährige sitzt bereits die zweite Amtsperiode im Gemeinderat, bei der Kommunalwahl kandidierte er auf der Liste der Unabhängigen für den Kreistag Aichach-Friedberg. Bereits früher war er in Wertingen (Landkreis Dillingen an der Donau) im Stadtrat. Regelmäßig begleitete er bereits den amtierenden Petersdorfer Rathauschef und engagierte sich im Schulverband. Irgendwie habe sich der Gedanke nun verfestigt, erklärt Ehm, selbst überrascht davon, dass dies nun doch so schnell publik werden sollte.

Letztlich war es aber auch ein ganz persönlicher Grund und die Frage „wann ist der richtige Zeitpunkt etwas zu machen?“, die ihn nun dazu ermutigt hatten, sich mit dem Bürgermeisteramt anzufreunden. Inspiriert von seinem Schwiegervater, Johann Seidl, der nur wenige Tage zuvor gestorben ist und „ein echter Macher in Hohenried war“, wie Ehm erklärte, und ermutigt durch diverse Zusprachen, die er über die Feiertage hinweg bekommen hat, möchte er es nun versuchen. Auch seine beiden Kinder würden ihren Papa gern als Bürgermeister sehen, fügte er hinzu. Und so kam es zur kurzfristigen Entscheidung, nicht etwa als stellvertretender Wahlleiter zu agieren, sondern sich für das Amt selbst vorschlagen zu lassen.

„Wir (der Gemeinderat) sind eine ehrliche Gemeinschaft und der Zusammenhalt ist groß“, erklärt der Diplom-Sozialpädagoge. Das Potenzial jedes einzelnen sei groß. Aktuell arbeitet Ehm beim Jugendamt im Landratsamt in Neuburg (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen). Durch seine Anstellung im öffentlichen Dienst habe er die Möglichkeit, sich für die Dauer seiner Bürgermeistertätigkeit von seinem Hauptberuf freistellen zu lassen.

In seiner Lebensplanung hatte Ehm das Ziel, 2017 Petersdorfs Bürgermeister zu werden, sicher nicht. Zu überraschend kam der Rücktritt des amtierenden Rathaus-Chefs. Und auch ist sich der 40-Jährige bewusst, dass sich nun – mit der Entscheidung für einen hauptamtlichen Bürgermeister – nicht nur Petersdorfer Bürger um den Job bemühen können, sondern auch Auswärtige.