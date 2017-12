2017-12-02 09:21:00.0

Haushalt Mehr Geld für Dorfhelferinnen, keins für Bauern

In Kreistags–Ausschüssen laufen derzeit die Budgetberatungen. Ein Überblick von Zuschüssen bis Kulturpflege. Von Christian Lichtenstern

Von Spätherbst bis Weihnachten ist Haushaltszeit im Kreistag. Termin an Termin reiht sich im Blauen Palais in Aichach, um die Budgets der einzelnen Sachgebiete im Landratsamt für das nächste Jahr vorzubereiten. Hier Beschlüsse und Details aus verschiedenen Sitzungen der jeweils zuständigen Ausschüsse.

Höherer Zuschuss Dorfhelferinnen Die Station der Dorfhelferinnen und Betriebshelfer im Kreis bekommt einen höheren Zuschuss. Statt 1250 Euro will der Landkreis im nächsten Jahr bis zu 4000 Euro überweisen. Hintergrund: Die Dorfhelferinnen (2,5 Vollzeitstellen) haben im Jahr 2016 mit 57 Prozent ihrer Einsatzzeit in nicht landwirtschaftlichen Haushalten geholfen. Dies wird aber von den zuständigen Sozialkassen nicht vollständig finanziert. Denn die Selbsthilfeeinrichtung wurde von der Landwirtschaft gegründet, um auf Höfen den Familien bei Krankheiten oder einem Unfall zu helfen. Mittlerweile gibt es durch den Strukturwandel zwar immer weniger Bauern, aber natürlich immer noch viele Notlagen in Familien. Dann springen die Dorfhelferinnen ein. Die Station bleibt aber auf einem Defizit sitzen. Das gleichen seit Jahren die Kommunen im Kreis mit aus. Jetzt erhöht der Kreis seinen Zuschuss, aber nicht pauschal vorab, sondern nach Nachweis des entstanden Minus. Der Dasinger Bürgermeister Erich Nagl (FW) schlug vor, den kommunalen Zuschuss zusammenzulegen, also das Defizit nur noch vom Kreis ausgleichen zu lassen. Über die Kreisumlage seien so ja alle 24 Gemeinden und Städte beteiligt.

Kein Zuschuss für AbL-Landwirte Abgelehnt hat der Kreisausschuss dagegen mit Stimmen der CSU einen Zuschuss für die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL): 1000 Euro für die Erwachsenenbildung, so der Antrag. Die Kreise Augsburg und Ostallgäu zahlen, das Wittelsbacher Land nicht, weil ein Präzedenzfall für andere vergleichbare Einrichtungen entstehen würde. Der Sozialausschuss hatte dem Antrag zuvor entsprochen, doch der Kreisausschuss hat das letzte Wort nach dem Motto: Ober sticht Unter.

Bauernhausprogramm Landkreis Über das Bauernhausprogramm des Landkreises wurden bislang schon elf Projekte bezuschusst. Derzeit läuft die Sanierung der ehemaligen Gastwirtschaft mit Ökonomiegebäude im Pöttmeser Ortsteil Echsheim, die insgesamt mit 10000 Euro gefördert wird. Ein weiteres Projekt sei derzeit nicht geplant, sagte Kreisbaumeister Andres Richter.

Ehrenamt, Bildung und Integration

Das neu geschaffene Sachgebiet für Ehrenamt, Integration und Bildung hat im nächsten Jahr ein Budget von rund 180000 Euro für die verschiedenen Programme und Projekte zur Verfügung. Das sind: Bildungsberatung, Übergang Schule-Beruf-Ausbildung, Frühkindliche Bildung und Familienbildung, Kooperation mit Schulen, Medienprävention, Freiwilligenmesse. Für die Integration von Flüchtlingen sind mehrere Projekte am Laufen: Sprachpaten, Freizeitpaten, Sprach- und Kulturmittler, Unterstützung für Asylhelfer.

Bürgschaft Messehalle Augsburg

Der Landkreis Aichach-Friedberg beteiligt sich entsprechend seines Anteils (7,8 Prozent) an der Augsburger Messegesellschaft am Neubau der Halle (Gesamtkosten: rund 20,5 Millionen Euro). Nach Abzug der Zuschüsse bleiben für das Wittelsbacher Land bis zu 800000 Euro. Die Hälfte davon wird 2018 fällig. Für die Planungskosten wird ein Darlehen zur Vorfinanzierung aufgenommen. Der Kreis übernimmt eine Bürgschaft in Höhe von rund 150000 Euro.

Radverkehrskonzept für den Kreis

Für das vom Kreisentwicklungsausschuss im Sommer beschlossene Radverkehrskonzept für das Wittelsbacher Land werden derzeit im Landratsamt die Grundlagen bei Kommunen und Behörden ermittelt, berichtete Abteilungsleiter Georg Großhausen. Im neuen Jahr wird dann nach einer Ausschreibung ein Planungsbüro beauftragt. Erste Ergebnisse könnten dann zum Jahresende vorliegen.

Kulturpflege Wittelsbacher Land Der Kulturetat des Landkreises umfasst die klassischen Positionen: Für die Buchreihe „Altbayern in Schwaben“ sind wieder 20000 Euro hinterlegt. Der Wittelsbacher Heimattag hat ein Budget von 3000 Euro. Das Heimat- und Sachkundebuch zum Landkreis für die Grundschüler kostet den Kreis 1500 Euro und für das Wittelsbacher Land Orchester ist ein Zuschuss von bis zu 2500 Euro reserviert. Neu ist eine Förderung von 1600 Euro für die 21 Vereine, die Mitglied im Augsburger Sängerkreis sind.