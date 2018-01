2018-01-05 16:02:00.0

Soziales Mehr Platz für den BRK-Kleiderladen in Friedberg

„Anziehend“ zieht um. Am Montag, 8. Januar, wird der Kleiderladen des Bayerischen Roten Kreuzes an einem neuen Standort in Friedberg eröffnet.

Der Kleiderladen des Roten Kreuzes in Friedberg ist aus seinem ersten Ladengeschäft an der Bauernbräustraße herausgewachsen. Nun gibt es mehr Platz für „Anziehend“: Die rund 80 Quadratmeter große ehemalige Mode-Ecke in der Ludwigstraße 2, die im Sommer 2017 geschlossen hat, wird nach einer dreimonatigen Umbau- und Renovierungsphase die neue Heimat des BRK-Kleiderladens. Eröffnung ist am Montag, 8. Januar. Wer nur ein geringes finanzielles Budget zur Verfügung hat, erhält eine Kundenkarte und bekommt damit 50 Prozent Rabatt. „Wir freuen uns sehr, dass unser Kleiderladen so gut angenommen wird, und jetzt noch ein Stück zentraler geworden ist“, so der Kreisgeschäftsführer des Roten Kreuzes, Robert Erdin. Knapp 40 ehrenamtliche Mitarbeiter halten den Laden in Schwung; weitere Helfer sind jederzeit willkommen. Nähere Infos gibt es im Laden oder beim BRK, Telefon 0821/260760. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 9 bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis 18 Uhr, am Samstag von 9 bis 12.30 Uhr. Am Eröffnungstag ist durchgehend auf. (AN)