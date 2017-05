2017-05-28 17:31:00.0

Aichach Mehr Platz für die Mitarbeiter liegt Bürgermeister Habermann am Herzen

In Klaus Habermanns vierter Amtszeit in Aichach gehen einige Großprojekte ihrem Ende entgegen. Zwei große Themen werden die nächsten drei Jahre prägen Von Claudia Bammer

Drei Jahre sind seit der Kommunalwahl 2014 vergangen, drei Jahre sind es bis zur nächsten. Zeit für eine „Halbzeit-Bilanz“. Was hat sich getan? Was steht noch an? Was ist gut gelaufen, was nicht so gut? Diese Fragen stellen wir den Rathauschefs im Wittelsbacher Land für unsere Serie „Halbzeit im Rathaus“. Heute: Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann.

Es kommt selten vor, dass sein Wochenende nicht gespickt ist mit Terminen: Als Aichachs Bürgermeister ist Klaus Habermann immer im Dienst. Dem 63-Jährigen macht das nichts aus. „Mir macht die Arbeit nach wie vor Spaß“, sagt er. In seine vierte Amtszeit ist der SPD-Politiker mit 73,8 Prozent der Stimmen gestartet – bei zwei Gegenkandidaten. „So ein Wahlergebnis gibt einem schon Rückenwind“, sagt Habermann. Zumal im Wahlkampf mit der Straßenausbaubeitragssatzung und der Windkraft zwei sehr emotionale Themen im Mittelpunkt standen.

Die erste Hälfte der Amtszeit war noch geprägt von Megaprojekten. Die Bahnunterführung wird heuer fertig, der Hochwasserschutz an der Paar ebenso. 2018 werden der Grünzug an der Paar und der vierspurige Ausbau der B300 abgeschlossen. „Das sind Riesendinge, die jetzt zu Ende gehen und Kapazitäten binden – neben der normalen Arbeit“, sagt Habermann. Die Bürokratie werde nicht weniger.

Einem anstehenden Projekt blickt er deshalb besonders freudig entgegen: Das Verwaltungsgebäude am Tandlmarkt wird erweitert. Für die Mitarbeiter, die unter beengten Verhältnissen arbeiten, werden sich die Bedingungen erheblich verbessern. „Ich hoffe, dass wir möglichst bald anbauen können“, sagt Habermann. Die Detailplanung steht an.

Erfolge beim Interkommunalen Gewerbegebiet

Erfolge sieht er beim Interkommunalen Gewerbegebiet von Aichach und Dasing am Gallenbacher Berg, wo über 20 von rund 32 Hektar verkauft sind. Der Lebensmitteldiscounter Norma hat für sein Logistikzentrum schon Erweiterungsflächen erworben. Beim Ausbau des schnellen Internets sollen letzte Lücken geschlossen werden. Veranstaltungen wie Wila, Mittelalterliche Markttage, Stadtfest und Christkindlmarkt bringen Leben in die Stadt.

Nicht ganz zufrieden ist Habermann mit der Oberen Vorstadt, deren Umgestaltung ins Stocken geraten ist. Im Juni wird sie Thema im Stadtrat sein, wenn die geforderten Verkehrsgutachten zum Knotenpunkt von Werlbergerstraße, Augsburger und Münchener Straße vorliegen. „Ich bin zuversichtlich, dass wir da zu einer vernünftigen Lösung kommen“, so Habermann.

Ein Dauerthema bleibt die Kinderbetreuung. Ab September werden zwei weitere Krippengruppen gebraucht, für die Räume angemietet werden. „Der Druck nimmt weiter zu“, sagt der Bürgermeister. Die Stadt strebt dezentale Lösungen an, zum Beispiel mit Anbauten an bestehende Einrichtungen.

Wohnraum wird in den nächsten Jahren ein großes Thema bleiben. Sozialen Wohnungsbau plant die Stadt zusammen mit der Eleonore-Beck-Stiftung an der Franz-Beck-Straße auf dem 15000-Quadratmeter-Grundstück zwischen Hit-Einkaufsmarkt und der ehemaligen Beck-Villa. Das wird aber zwei bis drei Jahre dauern.

Für Wohnzwecke soll auch ein Teil der Erweiterungsfläche am Neuen Friedhof – rund 6000 Quadratmeter – in Aichach verwendet werden, hat der Stadtrat kürzlich beschlossen: ob für Geschosswohnungsbau oder für junge Familien, ist noch offen. Bauland ist überall gefragt. „Wir haben baureife Flächen in Hülle und Fülle, aber sie sind nicht am Markt“, weiß Habermann. Wie man das ändern kann, soll der Stadtrat bei seiner Klausurtagung im Juni diskutieren.

Dabei soll es auch um die sogenannten Perspektivgrundstücke gehen: Feuerwehrgelände an der Martinstraße, Neusa, San-Depot, das städtische Grundstück beim Freibad an der Franz-Beck-Straße. Was mit ihnen geschieht, soll in einem längeren Prozess entschieden werden. Die Bürger sollen mitreden. Eine Zukunftswerkstatt dazu soll noch heuer stattfinden. Habermanns Ziel ist, dass es noch in dieser Amtszeit einen planerischen Ansatz gibt, der dann nach und nach umgesetzt werden kann.

Zufrieden mit Zusammenarbeit im Stadtrat

Mit der Zusammenarbeit im Stadtrat ist Habermann, der noch nie über eine eigene Mehrheit verfügt hat, sehr zufrieden. Eine „Große Koalition“ von CSU und SPD, von der zu Beginn der Amtszeit öfter die Rede war, gebe es in der Kommunalpolitik nicht. „Dass auch politisch agiert und diskutiert wird, damit muss man leben“, sagt er. Zum ein oder anderen Thema gebe es Reibereien, aber der Großteil der Beschlüsse werde einstimmig gefasst. „Unter uns ist das Verhältnis prima“, betont Habermann. In der Verwaltung fühlt er sich von einem guten Team unterstützt. Er gehört dem Kreistag, dem Gemeinde- und dem Städtetag an. Seit er im Amt ist, hat er sich ein Netzwerk aufgebaut, tauscht mit Kollegen Erfahrungen aus. Bei den Bürgern spüre er nach wie vor großes Wohlwollen und eine hohe Akzeptanz.

„Ich möchte keinen Tag missen“, sagt er über seine Arbeit. „Es gibt wohl kaum einen Job, der so vielfältig ist.“ In 21 Jahren, die er nun im Amt ist, sei er so gut wie nie krank gewesen. „Wenn man etwas gern macht, ist das auch fürs Wohlbefinden wichtig.“ Er will etwas bewegen, vorwärtsbringen. Dabei ist ihm durchaus bewusst: „Auch nach 21 Jahren läuft man Gefahr, Fehler zu machen.“ Er ist deshalb froh darüber, gute Berater in der Verwaltung und auch in der Fraktion zu haben. Sein Rezept: „Offen bleiben, den Blickwinkel nicht einengen, dann funktioniert das ganz gut.“

Erholung findet er am Abend mit Ehefrau Heidi „bei einem Glas Wein oder Bier und einer schönen Pfeife“. Als „leidender Club-Fan“ schaut er gern Fußball, im Fernsehen oder im Stadion des 1. FC Nürnberg. Wichtig ist ihm auch die Familie. Seine Tochter lebt in Aichach, sein Sohn in Berlin. Seine Mutter wird bald 98 Jahre alt. Bei ihr trifft sich die Familie traditionell am Sonntagnachmittag. Und wenn es die Wochenend-Termine zulassen, ist Klaus Habermann dabei.