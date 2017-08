2017-08-14 16:58:00.0

Wittelsbacher Land Mehr Wohnraum schaffen für alle

Landkreis will Kommunen im Landkreis Aichach-Friedberg bei dieser Aufgabe unterstützen

Aichach-Friedberg Wohnraum für alle Menschen schaffen – doch wie? Diese Frage wird in den Gemeinde- und Stadträten rege diskutiert, auch im Landkreis Aichach-Friedberg. Erste Ideen und Ansätze sind laut einer Mitteilung schon entstanden und teilweise haben Projekte auch bereits begonnen. Der Landkreis will die Gemeinden und Städte im Wittelsbacher Land bei dieser Aufgabe unterstützen, insbesondere beim Ausbau des geförderten Wohnungsbaus. Zwei unlängst vom Landratsamt organisierte Veranstaltungen sind Teil dieser Bestrebungen.

Unter Vorsitz von Landrat Klaus Metzger fand im Landratsamt jüngst ein sogenannter „Wohnungsgipfel“ statt. Bürgermeister aus dem Landkreis waren zu einem Informationsaustausch eingeladen, an dem der Kreisbaumeister, das Bau- und das Sozialamt, die Ausländerbehörde, das Jobcenter Wittelsbacher Land, das Sachgebiet Ehrenamt, Bildung, Integration und die Wohnbau GmbH Aichach-Friedberg teilnahmen. In dieser Runde wurden Möglichkeiten des geförderten Wohnungsbaus intensiv diskutiert und viele Fragen beantwortet. Eine Einschätzung bestätigte sich in der Sitzung deutlich: Nicht nur einkommensschwächere Schichten leiden mittlerweile unter dem Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Das Thema reicht bis weit in die Mitte der Gesellschaft hinein. Bereits heute ist in vielen Bereichen der Wohnraum knapp.

ANZEIGE

Eine weitere Möglichkeit für die Bürgermeister, sich Anregungen zu diesem Thema zu holen, gab es bei einem vom Landratsamt organisierten Termin in München. Dort wurden Beispiele für gelungene Projekte im geförderten Wohnungsbau vorgestellt. (AN)