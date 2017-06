2017-06-19 08:25:00.0

Einkaufen Mehr als 100 Händler kommen zum Veitsmarkt in Aichach

Der Traditionsjahrmarkt in Verbindung mit dem verkaufsoffenen Sonntag lockt viele zum Bummeln nach Aichach. Von Erich Echter

Perfektes Marktwetter bescherte dem Aichacher Veitsmarkt am gestrigen Sonntag viele Besucher. Schon am Vormittag herrschte in der „guten Stube“ der Stadt reger Betrieb. Rund 100 Händler sind gekommen.

Karl-Heinz Müller vom Aichacher Marktamt berichtete: „Wir konnten heute nicht allen Kaufleuten, die am Aichacher Veitsmarkt ihre Stände aufschlagen wollten, einen Platz anweisen.“ Fünf Händlern musste er absagen. Der Termin ist günstig: Am Sonntag gab es in Schwaben neben Aichach nur noch in Krumbach einen Jahrmarkt.

Einen Platz am Aichacher Veitsmarkt gab es dann doch für 100 Fierenten. Mehrere Händler halten den Aichacher Jahrmärkten seit vielen Jahren die Treue. Bereits seit 23 Jahren kommt die Rapperzellerin Beate Löw-Weinlein mit ihrem Gewürzstandl zu allen drei Jahrmärkte. „Wir haben hier Stammkundschaft“, erzählt sie.

Wer rasten wollte, konnte an den Schlemmerständen so manches kulinarische Schmankerl konsumieren. Die Spielzeugstände waren sichtlich ein Magnet für die jüngeren Marktbesucher. Die Erwachsenen richteten ihr Augenmerk mehr auf Gebrauchsartikel oder erntefrisches Obst.

Der Veitsmarkt gehört zu den drei Aichacher Traditionsmärkten. Der Name des Aichacher Jahrmarktes dürfte sich vom Heiligen Vitus ableiten, der am 15. Juni seinen Namenstag feiert. Die Aichacher Stadtpfarrkirche war einst St. Vitus geweiht, bevor das Patronat zu Ehren der Gottesmutter umbenannt wurde.

Zusätzlich zum Jahrmarkt lockte gestern auch der verkaufsoffene Sonntag viele Besucher. (ech)