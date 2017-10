2017-10-26 18:06:00.0

Polizeibericht Mehrere Einbrüche in nur einer Nacht

Kindergarten und Geschäfte in Odelzhausen betroffen. Die Polizei vermutet, dass die Taten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Zusammenhang stehen könnten.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat es in Odelzhausen (Landkreis Dachau) mehrere Einbrüche gegeben. Die Polizei vermutet, dass sie im Zusammenhang stehen könnten.

Gestern berichteten wir, dass sich ein unbekannter Täter Zugang zu einer Bäckerei an der Rudolf-Diesel-Straße verschaffte. Dort stahl er zwei leere Kasseneinschübe. Wie die Polizei mitteilt, gab es zwei weitere Einbrüche in derselben Nacht. In der Zeit von 19 Uhr bis 3.30 Uhr hebelte der Täter ein Fenster eines Kindergartens an der Tödtenrieder Straße auf und gelangte so ins Gebäude. Dabei entwendete er aus dem Büro einen kleinen Möbeltresor, in dem sich Schmuck im Wert von etwa 2000 Euro befand. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

Weiterer Einbruch von Kripo untersucht

Auch eine Apotheke im Odelzhausener Ortskern bekam ungebetenen Besuch. Dort erbeutete ein Unbekannter Bargeld aus einer Registrierkasse in Höhe von mehreren hundert Euro. Angestellte der Apotheke an der Marktstraße bemerkten das am Mittwoch gegen 8 Uhr. Der Täter hatte die Eingangstür gewaltsam geöffnet und die Räume offenbar nach Geld durchsucht. An der Eingangstür entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Telefon 08141/612-0.

Bei den beiden anderen Einbrüchen in die Bäckerei und in den Kindergarten ermittelt die Polizei Dachau. Sie bittet um Hinweise unter Telefon 08131/561-0. (pik, nsi)