2017-07-02 16:35:00.0

Aichach-Friedberg Mehrere Verletzte bei Unfällen auf den Straßen im Wittelsbacher Land

78-Jährige erleidet Schock nach riskantem Überholmanöver einer jungen Frau. 19-Jähriger landet betrunken mit dem Auto Graben. Neunjähriger nach Unfall leicht verletzt

Mehrere Unfälle haben die Polizei am Wochenende in der Region in Atem gehalten. In Mit leichten Verletzungen haben zwei Frauen am Samstagnachmittag einen Unfall zwischen Ober- und Unterschneitbach überstanden. Wie die Polizei berichtet, übersah eine 21-jährige Autofahrerin, die aus der Grubetstraße kam, den von links heranfahrenden vorfahrtsberechtigten Wagen auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Unterschneitbach und Oberschneitbach. Es kam zum Zusammenstoß. Die Unfallverursacherin und die Beifahrerin im anderen Wagen wurden vom Rettungsdienst leicht verletzt zur Untersuchung ins Krankenhaus Aichach gebracht. Die beiden Autos waren erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr regelte den Verkehr, entfernte die Autos von der Straße und reinigte die Fahrbahn.

Auf der Staatsstraße 2045 bei Pöttmes ist dann am Samstagabend gegen 21.20 Uhr ein Unfall passiert. Wie die Polizei berichtet, überholte hier eine 19-jährige Fahrerin trotz Gegenverkehrs. Die von ihr überholte Frau musste ihren Wagen ebenso abbremsen wie eine entgegenkommende 78-Jährige, um einen Frontalzusammenstoß zum verhindern. Beim Einscheren der Unfallverursacherin kam es zu einem Streifschaden der Außenspiegel mit dem entgegenkommenden Wagen. Laut Polizei erlitt die 78-jährige Fahrerin des Wagens bei dem Vorfall einen Schock. Die Unfallverursacherin kam nach etwa 20 Minuten zum Unfallort zurück, um ihre Beteiligung bekannt zu geben. Gegen sie wird unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt, so die Polizei.

Im Dasinger Ortsteil Lindl verlor ein 19-jähriger Autofahrer Samstagnacht gegen 23 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen. Wie die Polizei berichtet, fuhr er mit seinem Auto auf der Laimeringer Straße in Richtung Dasing. Auf Höhe der Unterführung kam er mit seinem Auto von der Straße ab. Es prallte gegen ein Verkehrszeichen und landete schließlich im Graben. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Laut Polizei war der junge Fahrer betrunken. Er musste seinen Führerschein abgeben und bekommt nun wohl eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Am Samstag, kurz vor 20 Uhr ist in Odelzhausen ein Unfall passiert, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Außerdem entstand laut Polizei auch erheblicher Sachschaden. Eine 67-jährige Odelzhausenerin wollte mit ihrem Auto von der Hauptstraße kommend nach links in die Dietenhausener Straße abbiegen. Diese Situation erkannte eine nachfolgende 34-jährige Fahrerin in ihrem Wagen jedoch zu spät und überholte den abbiegenden Wagen links. Beide Autos stießen im Kreuzungsbereich zusammen und waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Unfallverursacherin und ihr mitfahrender neunjähriger Sohn wurden leicht verletzt und kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Der Sachschaden wurde auf insgesamt etwa 7000 Euro geschätzt. (AN)