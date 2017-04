2017-04-27 08:58:00.0

Gymnasium Mensa in Mering wird erst 2019 fertig

Gymnasium Der Landkreis nimmt die Planung für den Bau in Mering wieder auf. Doch es dauert noch, bis das Gebäude mit den zusätzlichen Klassenräumen genutzt werden kann Von Philipp Schröders

Mering Bis die ersten Schüler des Meringer Gymnasiums in der neuen Mensa essen, wird noch eine Weile vergehen. Das Landratsamt geht davon aus, dass das Gebäude erst Anfang 2019 fertiggestellt werden kann. Hintergrund ist der größere Platzbedarf aufgrund der Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums. Die neuen Räume dafür sollen in einem Stockwerk über der ursprünglich eingeschossig geplanten Mensa eingerichtet werden.

Wie mehrfach berichtet, hatte der Landkreis daher den Bau der Mensa gestoppt. Vor Kurzem machte aber das Finanz- und Kultusministerium den Weg frei, die Arbeiten wieder aufzunehmen. Es steht zwar fest, dass Bayern im kommenden Jahr wieder zum G9 zurückkehrt. Ein entsprechendes Gesetz ist aber noch nicht verabschiedet worden. Da die Ministerien jedoch eine Unbedenklichkeitsbescheinigung ausgestellt haben, darf der Landkreis bereits in die Planung für die Aufstockung des Gebäudes einsteigen.

Landrat Klaus Metzger hat dazu veranlasst, dass alle bisher mit dem Bau der Mensa befassten Planungsbüros mit der Gestaltung der Aufstockung weitermachen. Sonja Nemetz, Abteilungsleiterin für Kommunales Bauwesen im Landratsamt, berichtete im Bauausschuss über den aktuellen Stand. Ursprünglich wollte ihre Abteilung anregen, die Mensa so schnell wie möglich fertigzustellen und das Obergeschoss nur als Rohbau mit Fassade anlegen zu lassen. Der Innenausbau im ersten Stock wäre dann später nachgeholt worden. „Die Fachplaner haben aber deutlich gemacht, dass wir das in einem Ruck bauen müssen“, sagte Nemetz. Beispielsweise werde die Elektrotechnik der Mensa mit der im Obergeschoss verbunden. Auch die Lüftung sollte für alle Gebäudeteile in einem errichtet werden, empfahlen die Planer. Das aktuelle Ziel sei daher, im Juli im Kreistag einen Baudurchführungsbeschluss zu erwirken und danach möglichst schnell in die Ausschreibung zu gehen. Dadurch wird es aber voraussichtlich bis Anfang 2019 dauern, die Mensa fertigzustellen. Zurzeit gibt es eine provisorische Essensausgabe im neuen Schulgebäude.

Nemetz sagte: „Ein Vorteil ist, dass die Schule die Baustelle schneller dichtmachen kann.“ Die Mensa wird vorläufig im Rohbau stehen bleiben. Vor der Schule wird weiter asphaltiert, sodass der Haupteingang noch in diesem Schuljahr genutzt werden kann. Etwa ab Juli oder August soll dann auch der Weg zur Turnhalle fertig sein, heißt es in der Verwaltung.

Im Hinblick auf die neue Planung sagte Landrat Metzger: „Ich denke, das ist kein Weltuntergang.“ Er betonte erneut, dass der Landkreis durch das Vorgehen Mehrkosten von etwa 780000 Euro vermeidet.

In der Sitzung einigte sich der Bauausschuss auch noch auf Details im Hinblick auf die Außengestaltung des neuen Schulgebäudes. Der Fluchtbalkon soll umlaufend mit 75 Motivtafeln versehen werden. Auf 50 sollen Bilder von berühmten Persönlichkeiten aus dem Bereich Bildung zu sehen sein. Über die darzustellenden Personen entschied die Schule: Unter anderem handelt es sich um Heinrich Heine, Bertolt Brecht und Martin Luther King. „Das Gymnasium Mering erhält damit eine ganz eigene persönliche Note, in der sich Lehrende und Lernende wiederfinden können und sollen“, sagte Richard Kende vom Büro Obel Architekten, der die Schilder entwarf. Er war auch für die gestalterische und technische Planung des neuen Gebäudes zuständig. Der Architekt griff das sich im Gelbspektrum bewegende Farbkonzept des Innenraums auf, um es optisch nach außen zu transportieren. Er spricht von einem „transluzenten Kleid“. Damit die Schilder transparent erscheinen, ließ er die Motive mittels Computertechnik in Rasterpunkte auflösen, also die Tafeln mit Löchern durchstanzen.

Die Mitglieder des Bauausschusses nahmen vor der Schule drei Varianten, auf denen der Schriftsteller Jules Verne abgebildet ist, in Augenschein. Letztlich entschieden sie sich für eine Lochgröße mit Durchmesser bis maximal 35 Zentimeter und die Farbe Goldgelb.