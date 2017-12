2017-12-20 15:00:00.0

Unternehmen Metallwerkzeug made in Igenhausen

Haimer stellt Produkte für die Metallverarbeitung her und ist Weltmarktführer. Wie der familiengeführte Betrieb zu Industrie 4.0 und Fachkräftemangel steht. Von Maria Heinrich

Gleich hinter den Werkshallen beginnt das Wittelsbacher Hügelland: Wald und Wiese. Vor der Firmenzentrale des Weltmarktführers wehen die Nationalfahnen im Wind. Es sind bestimmt über ein Dutzend verschiedene. Man sieht zum Beispiel das Grün und Gelb von Brasilien, daneben steht die rot-weiß-blaue Flagge der Vereinigten Staaten. Jede Fahne repräsentiert ein Land, in dem das Maschinenbau-Unternehmen Haimer aus Igenhausen (Gemeinde Hollenbach) eine Niederlassung hat. Derzeit hat der Mittelständler 15 Außenstellen weltweit, zum Beispiel in Indien, Mexiko und Japan.“

Haimer ist ein mittelständischer Familienbetrieb und stellt verschiedene Produkte für die Metallverarbeitung her (siehe Infokasten). Marketingleiter Tobias Völker beschreibt Haimer als „Systemanbieter rund um die Werkzeugmaschine“. Die Produkte kosten etwa zwischen 12500 und 350000 Euro. Die Abnehmer sind vor allem Unternehmen aus der Maschinenbau-Branche und der Werkzeugmaschinen-Industrie. Heute bietet Haimer seine Produkte in 120 Ländern der Welt an. Bis das Unternehmen aber so weit war, vergingen 40 Jahre. Im März feierte der Familienbetrieb mit allen Mitarbeitern sein Firmenjubiläum. 1977 gründeten Franz und Claudia Haimer das Unternehmen in einer Garage. Sie kauften sich eine Fräsmaschine und arbeiteten in der ersten Zeit vor allem als Lohnzulieferer für Kunden aus der Region. Das Ehepaar war in dieser Zeit stark abhängig von der wirtschaftlichen Situation ihrer Auftraggeber. Ende der 80er-Jahre gingen sie deshalb mit einem eigenen Angebot auf den Markt. Die Fertigung der Produkte erfolgt ausschließlich in Igenhausen, die Werkstücke tragen das Siegel „Made in Germany“. Bis heute erweitert der Betrieb seine Produktpalette und ist in einigen Bereichen mittlerweile sogar Weltmarktführer.

Haimer beschäftigt derzeit rund 700 Mitarbeiter, ungefähr 450 arbeiten am Hauptstandort im Wittelsbacher Land. 50 von ihnen werden dort derzeit als Lehrlinge für kaufmännische, technische und gewerbliche Berufe ausgebildet. Claudia und Franz Haimer leiten das Unternehmen, seit 2013 ist ihr Sohn Andreas Mitglied der Geschäftsführung. Die Geschwister Kathrin und Franz-Josef sind ebenfalls im Unternehmen. Umsatzzahlen möchte die Maschinenbau-Firma nicht herausgeben. Marketingleiter Tobias Völker verrät nur so viel: „Haimer investiert jedes Jahr acht bis zehn Prozent des Umsatzes in Forschung und Entwicklung.“ Über 300 Patente besitzt Haimer inzwischen weltweit. Im Januar gelang dem Unternehmen die erste Firmenübernahme: Seit Anfang des Jahres gehört das Unternehmen Microset aus Bielefeld zu den Igenhausenern dazu. Gründerin und Geschäftsführerin Claudia Haimer betont trotz Internationalisierung und Übernahmen die Bedeutung der Firmenzentrale: „Darum investieren wir kontinuierlich in unseren Fertigungsstandort in Igenhausen, um auf lange Sicht unseren Mitarbeitern einen sicheren und interessanten Arbeitsplatz zu bieten.“

Im Moment beschäftigt die Maschinenbaufirma vor allem zwei Themen: das Konzept von Industrie 4.0 und der Fachkräftemangel. Bei Industrie 4.0 versuchen Firmen ihre Maschinen über gemeinsame Plattformen zu vernetzen. Auch der Mangel an qualifizierten Fachkräften betrifft das Unternehmen. „Wir versuchen, selbst unseren Nachwuchs zu fördern und so Verantwortung für die Region zu übernehmen“, sagt Völker. Die meisten Mitarbeiter wohnen in einem Umkreis von 40 Kilometern um die Zentrale in Igenhausen. Die Azubis kommen fast ausschließlich aus dem Landkreis. Dass der Standort Claudia und Franz Haimer am Herzen liegt, erkennt man auch an der Firmenzentrale. Denn neben der brasilianischen und der amerikanischen Flagge wehen auch die Fahnen von Bayern und Deutschland.