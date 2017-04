2017-04-20 21:00:00.0

Polizei Mieter verursachte Brand auf Balkon

Der Brand vom Ostermontag auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses brach in Sielenbach wegen eines Kupferkessels aus. Jetzt ist auch die Frage der Schuld gelöst.

Am Ostermontag brannte es auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Straße Am Baumgarten in Sielenbach. Die Polizei hatte unserer Zeitung gemeldet, dass der Wohnungseigentümer Dokumente verbrannt und so das Feuer ausgelöst hatte. Der Eigentümer legt jedoch Wert auf die Feststellung, dass nicht er, sondern der Mieter der Wohnung das Feuer verursachte. Die Polizei konnte auf Nachfrage lediglich bestätigen, dass die Person, die aktuell berechtigt in der Wohnung im ersten Stock wohnt, der Verursacher war.